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23 мая 2023
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По разные стороны: Анна Хилькевич, Наталья Рудова и Ольга Серябкина
По разные стороны: Анна Хилькевич, Наталья Рудова и Ольга Серябкина
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23 мая 2023
22 мая в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера комедии
Виктора Шамирова
«Непосредственно Каха. Другой фильм»
– продолжение блокбастера о приключениях народных героев Кахи и Серго. Гостями премьеры стали
Анна Хилькевич
с мужем,
Ольга Серябкина
,
Наталья Рудова
,
Елена Борщёва
,
Лаура Джугелия
,
Алёна Чехова
и другие.
фото: Анна Хилькевич с мужем
фото: Ольга Серябкина
фото: Наталья Рудова
фото: Елена Борщёва
фото: Лаура Джугелия
фото: Анна Калашникова
фото: Алёна Чехова
фото: Артём Карокозян и Артём Калайджян
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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун
23.05.2023 - 23:22
какая хорошая премьера и сколько красивых актрис и певиц. под конец фотоотчета можно наблюдать двух Артемов, очень близко прижавшихся друг к другу.
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