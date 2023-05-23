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По разные стороны: Анна Хилькевич, Наталья Рудова и Ольга Серябкина

23 мая
2023 год

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23 мая 2023
22 мая в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера комедии Виктора Шамирова «Непосредственно Каха. Другой фильм» – продолжение блокбастера о приключениях народных героев Кахи и Серго. Гостями премьеры стали Анна Хилькевич с мужем, Ольга Серябкина, Наталья Рудова, Елена Борщёва, Лаура Джугелия, Алёна Чехова и другие.

По разные стороны: Анна Хилькевич, Наталья Рудова и Ольга Серябкина
фото: Анна Хилькевич с мужем

По разные стороны: Анна Хилькевич, Наталья Рудова и Ольга Серябкина
фото: Ольга Серябкина

По разные стороны: Анна Хилькевич, Наталья Рудова и Ольга Серябкина
фото: Наталья Рудова

По разные стороны: Анна Хилькевич, Наталья Рудова и Ольга Серябкина
фото: Елена Борщёва

По разные стороны: Анна Хилькевич, Наталья Рудова и Ольга Серябкина
фото: Лаура Джугелия

По разные стороны: Анна Хилькевич, Наталья Рудова и Ольга Серябкина
фото: Анна Калашникова

По разные стороны: Анна Хилькевич, Наталья Рудова и Ольга Серябкина
фото: Алёна Чехова

По разные стороны: Анна Хилькевич, Наталья Рудова и Ольга Серябкина
фото: Артём Карокозян и Артём Калайджян
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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   23.05.2023 - 23:22
какая хорошая премьера и сколько красивых актрис и певиц. под конец фотоотчета можно наблюдать двух Артемов, очень близко прижавшихся друг к другу. читать далее>>
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Непосредственно Каха: Другой фильм

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По разные стороны: Анна Хилькевич, Наталья Рудова и Ольга Серябкина фотографии
По разные стороны: Анна Хилькевич, Наталья Рудова и Ольга Серябкина фотографии
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