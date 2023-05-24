Константин Богомолов написал эссе об уехавших элитах и раскритиковал их за лицемерие

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Андрей Мерзликин в роли русского зомби

«И снова здравствуйте!»: Скорее жив, чем мертв

Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина сыграют в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»

Новости кино

Кузьма Сапрыкин и Ирина Темичева составят компанию Павлу Майкову в четвертом сезоне «Девушек с Макаровым»

Главные роли в сериале также играют Алевтина Тукан, Валерия Астапова, Владислава Ермолаева и Елена Полянская