Константин Богомолов написал эссе об уехавших элитах и раскритиковал их за лицемерие

Режиссёр и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов
написал эссе «Диетическое горе»
, которое опубликовало РИА «Новости». В своём многословном тексте Богомолов в который раз раскритиковал российских интеллигентов и либералов, уехавших за границу и «скорбящих по прошлой жизни», а также призвал их отбросить «презрение к своей стране и своему народу». По мнению режиссёра, российские элиты, которые исповедуют демократические ценности, но при этом презирают соотечественников за их непросвещённость, не могут искренне сопереживать происходящему в мире и страдают только из-за того, что их счастливое прошлое уже не вернуть. Кино-Театр.Ру
публикует избранные отрывки из текста эссе, в котором режиссёр иронично высмеивает буржуазный образ жизни «особых русских», лицемерно продающих на экспорт свой стыд за страну и её народ.
Особые русские
«Есть в нашем Отечестве особый мир. Страна внутри страны. Сообщество внутри общества. Мир "особых русских". Назовем его "особняк". Этот особняк виртуален. Но в то же время он совершенно реален. Там обитают особые люди. Они не умнее прочих. Хотя многие — да. Они точно не красивее других. Просто ухоженнее. Они стопроцентно не порядочнее. Они часто богаче или образованнее. Но не это делает их особыми. Таковыми их делает осознание себя особыми. Парадоксально: девяносто процентов из этих "особых" называют себя европейцами и просвещёнными либералами. Исповедуют идеи демократии, равенства и справедливости. Но в глубине души презирают своих недостаточно успешных, недостаточно продвинутых, тёмных соплеменников.
Тёмные! Вот обычное слово, коим эта "высшая каста" любит именовать народ. Специфически русская форма социального расизма, наследующая крепостной привычке, — о "тёмных" русских людях говорить. О русской хтони. Народ в глазах "особых" — неиндивидуализированное месиво из рабочих, крестьян, служащих, мелких предпринимателей, врачей и учителей, военных, живущих бедно и не взлетающих высоко не только и не столько по причине плохо работающих социальных лифтов, сколько по причине собственной ничтожности и генетического убожества. Конечно, социальная несправедливость имеет место быть, но она — по тайному согласию элит — просто наиболее гуманный способ удержать "тёмных" от того, чтобы они взяли в свои руки государственные вожжи».
Кто они
«Сами же "особые" хоть и неоднородны, но вполне исчислимы и грубо могут быть объединены в два подкласса: люди при деньгах или возможностях (или и при деньгах, и при возможностях) и условное интеллектуально-интеллигентское сословие. Первые осознают, что не имеют морального права называть себя элитой, но жаждут этого и обеспечивают себе "причастность" приглашением в свой круг вторых — философов, художников, писателей, артистов, просто интеллектуалов, наконец каких-нибудь нескучных и способных развлечь высшее общество учёных. Их материально поддерживают, подкармливают, финансируют прожекты — словом, покровительствуют.
А современный русский интеллигентоинтеллектуал не особо сопротивляется, ставя на "кровавые" деньги фильмы, проводя тусовочные фестивали и даже реализуя написанные иным чиновным графоманом тексты. Ибо современный русский интеллигентоинтеллектуал, хоть и мнит себя потомком Флоренских, Набоковых, Столыпиных и Толстых, на самом деле наследует не дореволюционной аристократии — этих расстреляли, сгноили или выбросили из страны, — а закомплексованному и озлобленному петербуржскому разночинцу, подпольному человеку Достоевского, Фёдором Михайловичем описанному и расписанному до мозга костей. А человек этот имеет главную, как мы помним, особенность: будучи просвещённым и одновременно неуспешным, он адски горд и оттого невероятно озлоблен. Ибо на самом деле мечтает сей разночинец о власти и о деньгах — то есть о том, чем владеет его спонсор.
Так образовался союз денежно успешных плебеев и денежно бездарных интеллигентов. И пожалуй, нет и не может быть теснее союза: склеивает два этих класса не выгода, а беда — одиночество в собственной стране. То самое сознание себя "особыми". Ибо и те и другие, неистово презирая друг друга, ещё более неистово презирают собственный народ. Боятся его. Не доверяют ему. И не любят эту странную, живущую непонятно как и неясно как выживающую сквозь века и страдания массу. Для них они — толпа. Холопы. Жить без них невозможно. Ибо интеллектуалам дают они право писать и снимать о "хтони", свою черноту выдавая за тьму окружающего мира. А людям при деньгах обеспечивают они доход, ибо иным образом извлекать доходы и сверхдоходы, кроме как изнуряющей эксплуатацией недр и людей, они в большинстве своём так и не научились, и народ как был, так и остался в их сознании крепостными душами — по праву принадлежащими им рабами.
Боясь и презирая их, одни считают, что холопов, скорее всего, не исправить, потому их надо обманывать, сдерживать, временами пороть, кидать им немного пропитания, чтоб не бунтовали и не лезли не в своё дело. А другие, интеллектуалы, (сиречь либералы) полагают, что холопы — они, конечно, холопы, но надо их воспитывать, просвещать, "поднимать" со дна их холопского невежества, и тогда через годы в результате "социальных практик" (любимое выражение русского либерала) холопы "цивилизуются" и могут быть допущены к принятию каких-то решений. И миссия русского интеллектуала в его собственном понимании — поднять их со дна, отмыть их души. Это отношение настолько очевидно и явно, что пора бы и в России запустить тезисы BLM. В трансформированном виде, разумеется, ибо здесь нет цветных по коже, но вышеупомянутые "тёмные" есть»
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Новая жизнь
«Больше года в Особняке стоит унылая атмосфера. Зеркала завешаны чёрным. И слышен тихий скулеж в этом виртуальном доме. Это плачут обитатели Особняка. Впрочем, плачут — громко сказано. Давно забыли они слово "плач". Как и слово "смерть". И память о том, что жизнь, в принципе, полна горя, вытравлена многолетним праздником жизни. Праздник этот и есть для них жизнь. Закончить его — значит умереть. А смерть не входит в их планы: ведь они ухватили Бога за бороду — кто в девяностых, кто в нулевых. Потому не скорбят, а звук уменьшили и теперь приглушенно празднуют. Тихонько. Вполголоса.
Горе, застилающее глаза, разрывающее криком горло, удушающее и выворачивающее, — это горе холопов. Горе господ — диетическое. Пожиже убранство, поменьше гостей, потише музыка. Вот такое горе воцарилось в Особняке. Или — чтобы быть точнее — "депрессия". Обитатели Особняка депрессуют. Кто-то больше, кто-то меньше. Но суть одна. О чём же? Что произошло в Особняке? Что огорчило светлые очи и лики "особых"? "О крови, о невинных жертвах печалимся", — ответят интеллектуалы. Добавят либералы: "За Родину стыдно, и нет сил более ассоциировать себя с бесчеловечным режимом". И едут куда подальше, втайне надеясь, что отъезд этот — забавное путешествие, недолгая отлучка. Люди при деньгах осторожнее. Умолчат про бесчеловечность и лишь головой покачают: "Такую страну потеряли". Оно и понятно: деньги любят тишину.
Однако и те и другие слукавят. Настоящий нерв, настоящая личная боль "особых русских" — потеря права жить по лжи. Жить жизнью внешне порядочной, но глубоко бессовестной по сути. Жизнью, настоенной на компромиссах и умолчаниях. Ведь это и был главный договор между "элитой" и её элитным Богом — "судьбой-индейкой": жить в наслаждение, выделив под зону совести и смысла лишь маленький участок души и мозга.
Двадцать четвертого числа февраля месяца потеряли они право, сидя на двух стульях, быть прогрессивными ворами, интеллигентными убийцами, филантропами-коррупционерами, необразованными аристократами, совестливыми актерами (оксюморон), европеизированными расистами, патриотичными предателями, геями-традиционалистами, либеральными гомофобами, язычниками во Христе и прочая, и прочая, и прочая. Лишились возможности брать деньги одновременно у кровавого режима и у европейских фондов, выкачивать бабло из страны и тратить его на Западе, снимать о русской хтони на деньги торговцев нефтью и оружием, создавать современное искусство и печатать смелую газету с разрешения органов и при покровительстве идеолога суверенной демократии посвящать "тёмных русских" в тайны европейского прогрессивного искусства.
Вот эти люди наполнились вдруг сопереживанием? Ложь. Не кровь пролитую оплакивают. Свой счастливый смех оплакивают. Свои винировые улыбки. Свою безмятежную жизнь. Свой рай. Свой "Красный Октябрь". Своё тыквенное латте. И пенящиеся шампанским вечера на лазурных берегах, припудренных разговорами об искусстве, утомившем режиме и главное — кто с кем и где почём.
Русский интеллигент — пьяница с глазами кролика. И хотя дорогое вино ему недоступно, если только не угостили в богатом доме, ему доступны иные вина, которые он потребляет неумеренно. Хранит он эти вина в своих винных погребах, полны они самых разнообразных вин. Вот вина перед "оккупированными" Советским Союзом народами, вот вина перед малыми народами внутри страны, вот вина перед репрессированными, вот вина перед замученными, вот вина перед невинными… И ведь правда виновны. Но потягивать эту вину со сладострастным наслаждением — это именно русско-интеллигентское изобретение. Вот об этой потайной части русской души говорил Фёдор Михайлович, когда называл иных героев "сладострастниками". Русский интеллигент — именно что сладострастник. Он спускается в свой погреб и здесь — среди сокровищ своих — чувствует себя нравственным Бахусом. Он упивается вином виновности. И поит им русский народ. Он бьёт себя по заднице лозой, испытывает боль, и сладость этой душевной некрофилии — она выше сладости деторождения.
В феврале 2022 года прошлое умерло. Безвозвратно. Поезд истории пошёл по иным рельсам. Его не вернуть на прежний путь. Пора оставить страдания о прошлом. Оно должно умереть не только физически. Оно должно умереть в сердцах живущих. Мёртвое должно умереть дважды. Лишь умерев в наших сердцах, прошлое освобождает дорогу будущему и даёт шанс настоящему. А в настоящем есть смысл и цель. И правда, и дух. И подлинность. Надо только суметь выйти из "особняка", засучить рукава — и работать, и жить, и верить. Надо отбросить презрение к своей стране и своему народу и услышать гул истории и голос людей. Потому что их мнение имеет значение».
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