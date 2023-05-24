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Канны-2023: Скарлетт Йоханссон, Джулия Гарнер и Том Хэнкс

24 мая
2023 год

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24 мая 2023
23 мая в рамках 76-го Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу прошла премьера фильма Уэса Андерсона «Город астероидов», на которой собрались актёры фильма Скарлетт Йоханссон, Майя Хоук, Том Хэнкс и Эдриан Броуди, а также Джулия Гарнер, Тина Кунаки, Рози Хантингтон-Уайтли, Бри Ларсон и другие.

Канны-2023: Скарлетт Йоханссон, Джулия Гарнер и Том Хэнкс
фото: Скарлетт Йоханссон

Канны-2023: Скарлетт Йоханссон, Джулия Гарнер и Том Хэнкс
фото: Майя Хоук

Канны-2023: Скарлетт Йоханссон, Джулия Гарнер и Том Хэнкс
фото: Том Хэнкс

Канны-2023: Скарлетт Йоханссон, Джулия Гарнер и Том Хэнкс
фото: Эдриан Броуди и Джорджина Чапман

Канны-2023: Скарлетт Йоханссон, Джулия Гарнер и Том Хэнкс
фото: Джулия Гарнер

Канны-2023: Скарлетт Йоханссон, Джулия Гарнер и Том Хэнкс
фото: Тина Кунаки

Канны-2023: Скарлетт Йоханссон, Джулия Гарнер и Том Хэнкс
фото: Рози Хантингтон-Уайтли

Канны-2023: Скарлетт Йоханссон, Джулия Гарнер и Том Хэнкс
фото: Бри Ларсон

Канны-2023: Скарлетт Йоханссон, Джулия Гарнер и Том Хэнкс
фото: Хоуп Дэвис

Канны-2023: Скарлетт Йоханссон, Джулия Гарнер и Том Хэнкс
фото: Коко Роша

В тот же день прошла вечеринка издания Air Mail, на которой появились Лили-Роуз Депп, Ева Лонгория, Ребел Уилсон и Леонардо ДиКаприо.

Канны-2023: Скарлетт Йоханссон, Джулия Гарнер и Том Хэнкс
фото: Лили-Роуз Депп

Канны-2023: Скарлетт Йоханссон, Джулия Гарнер и Том Хэнкс
фото: Ева Лонгория

Канны-2023: Скарлетт Йоханссон, Джулия Гарнер и Том Хэнкс
фото: Ребел Уилсон

Канны-2023: Скарлетт Йоханссон, Джулия Гарнер и Том Хэнкс
фото: Мартин Скорсезе и Леонардо ДиКаприо

Канны-2023: Скарлетт Йоханссон, Джулия Гарнер и Том Хэнкс
фото: Скарлетт Йоханссон и Колин Жост
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Канны-2023: Скарлетт Йоханссон, Джулия Гарнер и Том Хэнкс фотографии
Канны-2023: Скарлетт Йоханссон, Джулия Гарнер и Том Хэнкс фотографии
Канны-2023: Скарлетт Йоханссон, Джулия Гарнер и Том Хэнкс фотографии
Канны-2023: Скарлетт Йоханссон, Джулия Гарнер и Том Хэнкс фотографии
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