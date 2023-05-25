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«Она пластиковая кукла. У неё нет органов»: Марго Робби о сексуализации куклы Барби

25 мая
2023 год

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25 мая 2023

Этим летом на экраны выходит фильм Греты Гервиг «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. В преддверии премьеры Марго Робби снялась в фотосессии для журнала Vogue и поделилась мнением о том, как её героиня – кукла Барби – воспринимается обществом.

«Она пластиковая кукла. У неё нет органов»: Марго Робби о сексуализации куклы Барби

«Я рассуждала так: «Моя героиня — кукла. Она пластиковая кукла. У неё нет органов. Если у неё нет органов, то у неё нет и репродуктивных органов. Если у неё нет репродуктивных органов, испытывает она вообще сексуальное желание? Нет, я не думаю». При этом все сексуализируют Барби. Люди могут проецировать на неё сексуальные желания. Но она не должна вести себя так, как будто старается быть сексуальной. Она может носить короткую юбку, но потому что она весёлая и у неё такой стиль. А не потому, что она хочет, чтобы все увидели её задницу», – поделилась Марго.

«Она пластиковая кукла. У неё нет органов»: Марго Робби о сексуализации куклы Барби

Актриса отметила, что многие люди негативно относятся к её персонажу, однако причин, почему это происходит, не назвала: «Мы должны признать, что есть много людей, которые не являются поклонниками Барби. И на самом деле они не просто равнодушны к Барби. Они активно ненавидят Барби. У них настоящая проблема с Барби. Нам нужно признать это».

«Она пластиковая кукла. У неё нет органов»: Марго Робби о сексуализации куклы Барби

Марго не только сыграла главную роль в фильме, но также выступила в качестве продюсера проекта. Актриса хотела позвать на роль одной из Барби Галь Гадот, но та отказалась: «Галь Гадот — это воплощение образа Барби. Потому что Галь Гадот невероятно красива, но вы не можете ненавидеть её за это, потому что она такая неподдельно искренняя, такая восторженно добрая».

«Она пластиковая кукла. У неё нет органов»: Марго Робби о сексуализации куклы Барби

В итоге в картине помимо Робби разных кукол Барби сыграли Дуа Липа, Эмма Маккей, Исса Рэй, Хари Неф, Шэрон Руни, Ана Круз Канье, Александра Шипп, Кейт МакКиннон и другие.
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«Она пластиковая кукла. У неё нет органов»: Марго Робби о сексуализации куклы Барби фотографии
«Она пластиковая кукла. У неё нет органов»: Марго Робби о сексуализации куклы Барби фотографии
«Она пластиковая кукла. У неё нет органов»: Марго Робби о сексуализации куклы Барби фотографии
«Она пластиковая кукла. У неё нет органов»: Марго Робби о сексуализации куклы Барби фотографии
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