Канны - 2023: Энди МакДауэлл, Кейт Бекинсейл и Наталья Водянова

Количество премьер на 76-м Каннском кинофестивале прямо пропорционально количеству всевозможных вечеринок, организованных известными брендами. На вечеринке ювелирного бренда Chopard 23 мая побывали Кейт Бекинсейл, Чарльз Мелтон и Наталья Водянова.
фото: Бенуа Мажимель и Жюльет Бинош на премьере фильма "Рагу Додена Буффана"
фото: Кейт Бекинсейл на премьере фильма "Рагу Додена Буффана"
фото: Хайди Клум на премьере фильма "Рагу Додена Буффана"
фото: Эльза Хоск на премьере фильма "Рагу Додена Буффана"
Бекинсейл вообще решила не пропускать ни одного события фестиваля - иначе в чём смысл путешествия в такую даль? Вечером того же дня актриса уже блистала в Антибе на вечеринке Aston Martin, приуроченной к выпуску нового спорткара DB12. Там же были замечены Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас.
фото: Кейт Бекинсейл на вечеринке Aston Martin
фото: Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас на вечеринке Aston Martin
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