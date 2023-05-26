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Канны - 2023: Энди МакДауэлл, Кейт Бекинсейл и Наталья Водянова

26 мая
2023 год

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26 мая 2023
Количество премьер на 76-м Каннском кинофестивале прямо пропорционально количеству всевозможных вечеринок, организованных известными брендами. На вечеринке ювелирного бренда Chopard 23 мая побывали Кейт Бекинсейл, Чарльз Мелтон и Наталья Водянова.

Канны - 2023: Энди МакДауэлл, Кейт Бекинсейл и Наталья Водянова
фото: Кейт Бекинсейл на вечеринке Chopard

Канны - 2023: Энди МакДауэлл, Кейт Бекинсейл и Наталья Водянова
фото: Чарльз Мелтон на вечеринке Chopard

Канны - 2023: Энди МакДауэлл, Кейт Бекинсейл и Наталья Водянова
фото: Наталья Водянова на вечеринке Chopard

24 мая на премьере фильма Чань Ань Хунга «Рагу Додена Буффана» с Бенуа Мажимелем и Жюльет Бинош в главных ролях побывали Хайди Клум, Кейт Бекинсейл и целый выводок экстравагантно одетых моделей.

Канны - 2023: Энди МакДауэлл, Кейт Бекинсейл и Наталья Водянова
фото: Бенуа Мажимель и Жюльет Бинош на премьере фильма "Рагу Додена Буффана"

Канны - 2023: Энди МакДауэлл, Кейт Бекинсейл и Наталья Водянова
фото: Кейт Бекинсейл на премьере фильма "Рагу Додена Буффана"

Канны - 2023: Энди МакДауэлл, Кейт Бекинсейл и Наталья Водянова
фото: Хайди Клум на премьере фильма "Рагу Додена Буффана"

Канны - 2023: Энди МакДауэлл, Кейт Бекинсейл и Наталья Водянова
фото: Эльза Хоск на премьере фильма "Рагу Додена Буффана"

Бекинсейл вообще решила не пропускать ни одного события фестиваля - иначе в чём смысл путешествия в такую даль? Вечером того же дня актриса уже блистала в Антибе на вечеринке Aston Martin, приуроченной к выпуску нового спорткара DB12. Там же были замечены Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас.

Канны - 2023: Энди МакДауэлл, Кейт Бекинсейл и Наталья Водянова
фото: Кейт Бекинсейл на вечеринке Aston Martin

Канны - 2023: Энди МакДауэлл, Кейт Бекинсейл и Наталья Водянова
фото: Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас на вечеринке Aston Martin

Ну и естественно, актриса никак не могла пропустить гала-вечер фонда amfAR, на котором побывали Ева Лонгория, Джеймс Марсден, Ребел Уилсон и Хайди Клум.

Канны - 2023: Энди МакДауэлл, Кейт Бекинсейл и Наталья Водянова
фото: Кейт Бекинсейл на гала-вечере amfAR

Канны - 2023: Энди МакДауэлл, Кейт Бекинсейл и Наталья Водянова
фото: Ребел Уилсон на гала-вечере amfAR

Канны - 2023: Энди МакДауэлл, Кейт Бекинсейл и Наталья Водянова
фото: Ева Лонгория на гала-вечере amfAR

Канны - 2023: Энди МакДауэлл, Кейт Бекинсейл и Наталья Водянова
фото: Том Каулиц и Хайди Клум на гала-вечере amfAR

Канны - 2023: Энди МакДауэлл, Кейт Бекинсейл и Наталья Водянова
фото: Коко Роша на гала-вечере amfAR

25 мая на премьере фильма Катрин Брейя «Прошлым летом» побывали Виржини Эфира, Кэтрин Лэнгфорд и Энди МакДауэлл.

Канны - 2023: Энди МакДауэлл, Кейт Бекинсейл и Наталья Водянова
фото: Энди МакДауэлл на премьере фильма "Прошлым летом"

Канны - 2023: Энди МакДауэлл, Кейт Бекинсейл и Наталья Водянова
фото: Леа Дрюкер на премьере фильма "Прошлым летом"

Канны - 2023: Энди МакДауэлл, Кейт Бекинсейл и Наталья Водянова
фото: Виржини Эфира на премьере фильма "Прошлым летом"

Канны - 2023: Энди МакДауэлл, Кейт Бекинсейл и Наталья Водянова
фото: Кэтрин Лэнгфорд на премьере фильма "Прошлым летом"
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Канны - 2023: Энди МакДауэлл, Кейт Бекинсейл и Наталья Водянова фотографии
Канны - 2023: Энди МакДауэлл, Кейт Бекинсейл и Наталья Водянова фотографии
Канны - 2023: Энди МакДауэлл, Кейт Бекинсейл и Наталья Водянова фотографии
Канны - 2023: Энди МакДауэлл, Кейт Бекинсейл и Наталья Водянова фотографии
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