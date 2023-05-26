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Канны, яхта, спа: Светлана Степанковская, Рената Литвинова и Лена Тронина

26 мая
2023 год

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26 мая 2023

Для кинолюбителей Каннский кинофестиваль - одно из важнейших культурных событий года. А для пиарщиков эксклюзивных брендов - неделя активного сверхурочного труда по продвижению своего продукта. Например, швейцарская косметическая марка L.RAPHAEL, салоны которой расположены в отелях всех крупных городов цивилизованного мира, пришвартовала у Дворца фестивалей яхту, принимая гостей по случаю праздника в честь скорого открытия салона в Дубае. Среди посетителей яхты были замечены Светлана Степанковская, Светлана Устинова, Марк Эйдельштейн, Дарья Балабанова, Лена Тронина и Рената Литвинова.

Канны, яхта, спа: Светлана Степанковская, Рената Литвинова и Лена Тронина
фото: Лена Тронина

Канны, яхта, спа: Светлана Степанковская, Рената Литвинова и Лена Тронина
фото: Дарья Балабанова и Антон Рогачёв

Канны, яхта, спа: Светлана Степанковская, Рената Литвинова и Лена Тронина
фото: Светлана Степанковская

Канны, яхта, спа: Светлана Степанковская, Рената Литвинова и Лена Тронина
фото: Рената Литвинова

Канны, яхта, спа: Светлана Степанковская, Рената Литвинова и Лена Тронина
фото: Светлана Устинова

Канны, яхта, спа: Светлана Степанковская, Рената Литвинова и Лена Тронина
фото: Марк Эйдельштейн
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Канны, яхта, спа: Светлана Степанковская, Рената Литвинова и Лена Тронина фотографии
Канны, яхта, спа: Светлана Степанковская, Рената Литвинова и Лена Тронина фотографии
Канны, яхта, спа: Светлана Степанковская, Рената Литвинова и Лена Тронина фотографии
Канны, яхта, спа: Светлана Степанковская, Рената Литвинова и Лена Тронина фотографии
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