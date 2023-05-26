Канны, яхта, спа: Светлана Степанковская, Рената Литвинова и Лена Тронина

Илья Малаков, Филипп Бледный, Алексей Весёлкин-младший и Самвел Тадевосян оказались в «СССР»
В онлайн-кинотеатре Первого канала Кино1ТВ начался показ мелодрамы Алексея Рудакова
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Для кинолюбителей Каннский кинофестиваль - одно из важнейших культурных событий года. А для пиарщиков эксклюзивных брендов - неделя активного сверхурочного труда по продвижению своего продукта. Например, швейцарская косметическая марка L.RAPHAEL, салоны которой расположены в отелях всех крупных городов
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