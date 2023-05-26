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«Всю свою жизнь я видел только отражённый свет»: Илья Любимов рассказал, почему решил креститься в 28 лет

26 мая
2023 год

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26 мая 2023
Актёр Илья Любимов воцерковился в уже очень сознательном возрасте 28 лет. О причинах, побудивших его отправиться в храм и креститься, актёр рассказал в интервью Светлане Бондарчук.

«Всю свою жизнь я видел только отражённый свет»: Илья Любимов рассказал, почему решил креститься в 28 лет

«У каждого это складывается из огромного количества встреч и случайностей. Словами это чудо обесценивается, оно куда-то теряется. Аасскажу один случай, после которого я понял, что мне надо креститься. Точно надо. Я был на гастролях в Швейцарии, в Женеве и в один из дней, будучи сильно пьяным, пришёл в номер своей гостиницы. А у меня перед гостиницей стояло здание стеклянное такое, в котором отражалось солнце. И я сидел в номере, у меня что-то упало со стола, я встал на колени, пытаясь это поднять, и вдруг понимаю, что мне в лицо светит отражённое от здания солнце. И вдруг меня осенило, что я всё это время, всю свою жизнь видел только отраженный свет, а источника света никогда не видел. Вот как это было тогда - светило солнце где-то за моей спиной, а отражение этого света било мне в лицо. И я не мог эту мысль выгнать из своей пьяной головы. Я прилетел в Москву и поговорил со своим другом, который сейчас священник. Он меня убеждал, что надо сделать первый шаг. И я сделал этот шаг, ведь не зря же меня тогда осенило. В моей голове как будто голос прозвучал. Я пошёл и покрестился. Пришёл к отцу Димитрию Рощину и сказал, что хочу креститься. Он на меня посмотрел и говорит: А зачем тебе креститься? Я говорю: Я не люблю людей. Это тебе к психологу надо. Я про себя думал , ну какой занудный отец! И он тогда сказал мне: Слушай, ну ты почитай Евангелие хотя бы. Прочитал я Евангелие. Он сказал: Слушай, ты взрослый, тебе нужна большая купель, а у меня таких нет”. Иди на Красную площадь, там стоит Казанский храм, там есть купель, иди и там покрестись. И мы зимой с другом пошли в этот храм. И тогда я вышел в морозное утро 6 декабря из Казанского храма на Красную площадь с крестиком на груди».
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№ 1
Матвей Брикун   26.05.2023 - 13:53
его желание, пускай что хочет, то и делает. не понимаю зачем это делать. чем больше информации про него узнаю, тем более странным он кажется. читать далее>>
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Светлана БондарчукИлья Любимов

фотографии >>
«Всю свою жизнь я видел только отражённый свет»: Илья Любимов рассказал, почему решил креститься в 28 лет фотографии
«Всю свою жизнь я видел только отражённый свет»: Илья Любимов рассказал, почему решил креститься в 28 лет фотографии
«Всю свою жизнь я видел только отражённый свет»: Илья Любимов рассказал, почему решил креститься в 28 лет фотографии
«Всю свою жизнь я видел только отражённый свет»: Илья Любимов рассказал, почему решил креститься в 28 лет фотографии
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