Анар признался, что яркая внешность мешает ему в профессии

11 мая в прокат вышла экранизация стихотворной пьесы Лермонтова «Маскерад»
, одну из главных ролей в которой исполнил Анар
. В интервью изданию «OK!»
актёр признался, что грешит надменностью и пугается влюблённых в него людей. А также рассказал, почему красота мешает в профессии.
В кино миловидному Анару нередко достаются роли покорилетей сердец. И если его герои ещё в состоянии вынести чужие чувства, то сам Анар их почему-то боится. «Если я вижу, что человек в меня влюбляется, обычно убегаю. Ну, не физически… Ладно, иногда и физически, но редко. Но, правда, если я вижу, что человек начинает испытывать ко мне теплые чувства – всё, я делаю ноги».
Актёр признаёт за собой некоторую надменность и вспыльчивость, но при этом характеризует себя как человека лёгкого в общении и неконфликтного. «Я из самой простой семьи с точки зрения финансов и достатка. Но у меня всегда внутри было какое-то ощущение, я его называю «положительная надменность». Когда я действительно ощущаю себя выше остальных, но не с той точки зрения, что я лучше, а с точки зрения, что мой потенциал больше! И это классно мне помогает – я всегда очень требователен к себе. Мне кажется, что все мои персонажи многого от себя ждут – вот это главное сходство. С другой стороны, у них нет лёгкости, которая есть во мне – я не знаю ни одного человека, которому бы со мной было сложно.
Я совсем не конфликтный человек. То есть, я очень вспыльчивый, но я ненавижу ругаться. Поэтому действительно вступить в конфликт я могу только, если он касается не меня. Например, если надо защитить кого-то, вступиться за друзей. Если нападают на меня, я обычно игнорирую».
Среди увлечений Анара - танцы и живопись: «Я танцую! Еще начал заниматься вокалом как раз после этого фильма. Рисую – я окончил художественную школу и вообще обожаю живопись, искусство. Я это говорю не для красного словца, я действительно люблю прийти в музей и долго сидеть у картин Моне, например. Это мой способ релакса.
Когда я хожу в картинные галереи, задействуется та часть моего мозга, которая практически не функционирует, когда я играю. Это что-то совсем другое – уход вглубь себя, медитация. Во время обучения в художественной школе нужно было сидеть за мольбертом по шесть часов. Мне трудно представить, что я могу сделать это сейчас, да я и тогда не особо мог... Но это так круто, когда ты себя приучаешь к такому сложному процессу! И путешествия – это мое самое большое хобби. Все деньги трачу на путешествия, не откладываю ни рубля»
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Также актёр признался, что собственная красота мешает ему - ведь люди не склонны заглядывать глубже, любуясь тем, что на поверхности: «Мне кажется, яркая внешность может помочь, если человеку кроме этого предложить нечего. Это не про меня. Я образован, разбираюсь в живописи, в поэзии. Я окончил художественную школу, учился в цирковой студии, занимался танцами. Я очень смешной, очень глубокий, всё такое… Но когда ты красивый, людям, особенно в кино, этого очень достаточно. Мне ещё и поэтому хочется в зарубежном кино сыграть. Я вижу, как тому же Джареду Лето делают тридцать три подбородка и вес плюс сто килограмм, и он проявляет только свои актёрские навыки – это же супер! Дойдёт ли наше кино до этого – я не знаю. Надеюсь, что да»
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