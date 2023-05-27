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«Это средство быстрого избавления от сомнений»: Катерина Шпица об астрологии

27 мая
2023 год

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27 мая 2023

Катерина Шпица приняла участие в шоу Валерии Гай Германики «Лера в большом городе», где рассказала об увлечении астрологией и объяснила, почему в ассортимент испробованных ею духовных практик так и не вошло православие.

«Это средство быстрого избавления от сомнений»: Катерина Шпица об астрологии

Подобно многим современникам, Катерина Шпица пала жертвой всевозможных эзотерических практик и духовных учений на пути к познанию себя. «Я всем интересовалась - и религией и эзотерическими направлениями. И свела всё в голове своей в какую-то систему, которой стараюсь соответствовать. Я полагаю, что законы человеческого сосуществования во все времена были одинаковы. И путь человека к себе был сложным всегда. Сейчас, наверное, сложнее, потому что мы развращены технологическим прогрессом. И несмотря на огромный объём знаний путь к себе теперь сложнее, ибо горе от ума».

Из богатого ассортимента методов и направлений прижилась астрология: «Мне было интересно, как это работает. Я сначала обратилась из праздного любопытства. Поразилась тому, насколько всё совпало, а я первый раз обращалась именно анонимно - человек понятия не имел, как меня зовут, сколько мне лет, какая у меня профессия, есть ли у меня ребёнок. И там было всё точно, очень много совпадений. Меня это зацепило. Попробовав разные направления астрологии, я пришла к выводу, что это сродни математике.
Я использую астрологию как средство быстрее избавиться от сомнений. На мой взгляд, сомнения - главный бич человеческой жизни. Мы на сомнения тратим очень много времени. Если вы не достаточно уверены в себе и своём каком-то решении, вы можете просто обратиться [к астрологу] и получить какой-то вектор направления. Это экономит время и силы. Я не пользуюсь астрологией, чтобы узнать будущее. Я разбираюсь в текущем моменте и решаю конкретную проблему. Но я не буду спрашивать, суждено ли мне развестись или сколько у меня будет детей».

«Это средство быстрого избавления от сомнений»: Катерина Шпица об астрологии

Поскольку шоу у Германики стремится быть православным, режиссёр спросила у своей гостьи, почему духовные поиски не привели её в православие. «Мой характер склонен к действиям по принципу личной ответственности. В определённый момент жизни у меня сложилось впечатление, что я смогу считать себя православной (в самом глубоком понимании) только в тот момент, когда я поверю, что кто-то ещё с сознанием, похожим на человеческое, имеет власть над моей жизнью. В таком случае я рискую малодушно поверить в то, что меня ведут, и что бы я не делала, что бы не случалось, за это будет нести ответственность кто-то ещё кроме меня. А я склоняюсь к личной ответственности. Не могу сказать, что я не верю в какую-то энергию, которая над всеми нами властвует - я же, в конце концов, обращаюсь к астрологу. Но я об этом стараюсь думать всё равно с точки зрения науки», - ответила Катерина.

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«Это средство быстрого избавления от сомнений»: Катерина Шпица об астрологии фотографии
«Это средство быстрого избавления от сомнений»: Катерина Шпица об астрологии фотографии
«Это средство быстрого избавления от сомнений»: Катерина Шпица об астрологии фотографии
«Это средство быстрого избавления от сомнений»: Катерина Шпица об астрологии фотографии
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