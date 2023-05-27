Катерина Шпица решила получить актёрское образование

Катерина Шпица получила образование, не связанное с актёрской профессией. Несмотря на раннее увлечение театром и работу в Пермском театре «Новая драма», для получения высшего образования Катерина выбрала юридический факультет Пермского государственного университета. Но вот уже второй год актриса учится на заочном отделении Пермского университета культуры на актёрском факультете, о чём она рассказала в интервьюВалерии Гай Германике.
«Я иногда думаю, как много в жизни пропустила. За счёт того, что у меня юридическое образование, я только сейчас заочно получаю актёрское, наслаждаюсь. Мне очень хотелось восполнить пробел в знаниях в области искусства. На юрфаке всё прошло мимо меня. Да, я хорошо разбираюсь в философии, что даёт мне определённый багаж. У нас была криминальная психология, которая граничит с обычной психологией и социологией, мы изучали разные психотипы, это определённый опыт. У меня благодаря юрфаку есть способность выхватывать, наблюдать, анализировать.
Эти дисциплины я получила, а всё остальное: музыка, история литературы, зарубежная литература, живопись - это всё прошло мимо меня. Я сейчас на каждой сессии узнаю столько всего прекрасного, что меня просто разрывает. Я учусь в родном Пермском институте культуры. Мне мой мастер позвонила летом 2021 года и говорит: «Пляши. Много лет у нас не набирали заочное отделение артистов, а в этот раз решили сделать набор». И у меня внутри щёлкнуло: да, я хочу, я буду. И теперь езжу каждую зиму и летом на сессию. Это курс в основном для людей, которые уже работают в этой профессии. У меня за плечами хорошая актёрская школа в театральной студии, потом работа в театре. У других моих сокурсников похожая ситуация. Задача - получить новые знания, совершенствоваться и расширить свой кругозор».
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