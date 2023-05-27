Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Катерина Шпица решила получить актёрское образование

27 мая
2023 год

Лайфстайл >>
27 мая 2023

Катерина Шпица получила образование, не связанное с актёрской профессией. Несмотря на раннее увлечение театром и работу в Пермском театре «Новая драма», для получения высшего образования Катерина выбрала юридический факультет Пермского государственного университета. Но вот уже второй год актриса учится на заочном отделении Пермского университета культуры на актёрском факультете, о чём она рассказала в интервью Валерии Гай Германике.

Катерина Шпица решила получить актёрское образование

«Я иногда думаю, как много в жизни пропустила. За счёт того, что у меня юридическое образование, я только сейчас заочно получаю актёрское, наслаждаюсь. Мне очень хотелось восполнить пробел в знаниях в области искусства. На юрфаке всё прошло мимо меня. Да, я хорошо разбираюсь в философии, что даёт мне определённый багаж. У нас была криминальная психология, которая граничит с обычной психологией и социологией, мы изучали разные психотипы, это определённый опыт. У меня благодаря юрфаку есть способность выхватывать, наблюдать, анализировать.

Катерина Шпица решила получить актёрское образование

Эти дисциплины я получила, а всё остальное: музыка, история литературы, зарубежная литература, живопись - это всё прошло мимо меня. Я сейчас на каждой сессии узнаю столько всего прекрасного, что меня просто разрывает. Я учусь в родном Пермском институте культуры. Мне мой мастер позвонила летом 2021 года и говорит: «Пляши. Много лет у нас не набирали заочное отделение артистов, а в этот раз решили сделать набор». И у меня внутри щёлкнуло: да, я хочу, я буду. И теперь езжу каждую зиму и летом на сессию. Это курс в основном для людей, которые уже работают в этой профессии. У меня за плечами хорошая актёрская школа в театральной студии, потом работа в театре. У других моих сокурсников похожая ситуация. Задача - получить новые знания, совершенствоваться и расширить свой кругозор».

версия для печати

Самое интересное

Максим Свешников: «Я всегда стараюсь показывать своих современников, которые находятся на распутье»
Максим Свешников: «Я всегда стараюсь показывать своих современников, которые находятся на распутье»
Режиссер сериала «Плейлист волонтера» – о литературной основе, главном герое, отсылающем к «Полетам во сне и наяву», музыке поколения и людях, которые ищут себя и свое место в мире
4 комментария

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Это средство быстрого избавления от сомнений»: Катерина Шпица об астрологии
Поиск по меткам
Кинообразованиеобразование
персоны
Валерия Гай ГерманикаКатерина Шпица

фотографии >>
Катерина Шпица решила получить актёрское образование фотографии
Катерина Шпица решила получить актёрское образование фотографии
Катерина Шпица решила получить актёрское образование фотографии
Катерина Шпица решила получить актёрское образование фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Тина Тёрнер
24 мая ушла из жизни американская певица Тина Тёрнер.

День рождения >>

Сергей Агафонов
Варвара Андреева
Геннадий Воропаев
Валерий Матвеев
Анна Молчанова
Юрий Родионов
Дмитрий Филимонов
Вячеслав Шалевич
Мария Шукшина
Пол Беттани
Луис Госсетт-мл.
Кристофер Ли
Винсент Прайс
Джозеф Файнс
Бернар Фрессон
Ладислав Худик
все родившиеся 27 мая >>

Афиша кино >>

Большие глаза
драма
США, 2014
Быть Сальвадором Дали
биография, драма
Великобритания, США, Франция, 2022
Мой пёс Руни
комедия, мелодрама, фильм о животных
Южная Корея, 2022
Спуск: Новая глава
фильм ужасов
Канада, 2022
Ужас Истфилда. Первое изгнание
мистика, фильм ужасов
Австралия, 2023
Иллюзия побега
драма, триллер
Дания, 2023
Три разбойника и лев
детский фильм, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Норвегия, 2022
Italian Best Shorts 6: Дом, милый дом
драма, комедия, фэнтези
Италия, 2023
Беглец
боевик, триллер
США, 2023
Непосредственно Каха: Другой фильм
комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Максим Свешников: «Я всегда стараюсь показывать своих современников, которые находятся на распутье»
Интервью
Максим Свешников: «Я всегда стараюсь показывать своих современников, которые находятся на распутье»
Режиссер сериала «Плейлист волонтера» – о литературной основе, главном герое, отсылающем к «Полетам во сне и наяву», музыке поколения и людях, которые ищут себя и свое место в мире
4 комментария