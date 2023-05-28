Канны - 2023: Кейт Уинслет, Ева Лонгория и Квентин Тарантино

27 мая на Лазурном берегу состоялась церемония закрытия 76-го Каннского международного кинофестиваля, лауреатами которого
стали Аки Каурисмяки
, Жюстин Трие
, Сандра Хюллер
, Джонатан Глейзер
, Чан Ань Хунг
и другие. Раздаче пальмовых ветвей предшествовали 26 мая премьера фильма Кена Лоуча «Старый дуб»
и вручение премии Lights on Women Award, учреждённой брендом L'Oréal Paris, на которую пришли Кейт Уинслет
, Джейн Фонда
, Ева Лонгория
, Энди МакДауэлл
и Николай Костер-Вальдау
.
фото: Ева Лонгория на премьере фильма "Старый дуб"
фото: Анушка Шарма на премьере фильма "Старый дуб"
фото: Энди МакДауэлл на премии Lights on Women Award
фото: Джейн Фонда на премии Lights on Women Award
фото: Ева Лонгория на премии Lights on Women Award
фото: Кейт Уинслет на премии Lights on Women Award
А на церемонии закрытия побывали Квентин Тарантино
, Бри Ларсон
, Джерри Холлиуэлл
, Орландо Блум
, Адель Экзаркопулос
и Стейси Мартин
.
фото: Квентин Тарантино с женой на церемонии закрытия фестиваля
фото: Орландо Блум на церемонии закрытия фестиваля
фото: Жюстин Трие на церемонии закрытия фестиваля
фото: Венсан Лакост и Адель Экзаркопулос на церемонии закрытия фестиваля
фото: Фань Бинбин на церемонии закрытия фестиваля
фото: Стейси Мартин на церемонии закрытия фестиваля фото: Бри Ларсон на церемонии закрытия фестиваля
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