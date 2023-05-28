Канны - 2023: Кейт Уинслет, Ева Лонгория и Квентин Тарантино

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Пять лучших образов одного из главных экшн-героев мирового кинематографа

Интервью

Максим Свешников: «Я всегда стараюсь показывать своих современников, которые находятся на распутье»

Режиссер сериала «Плейлист волонтера» – о литературной основе, главном герое, отсылающем к «Полетам во сне и наяву», музыке поколения и людях, которые ищут себя и свое место в мире