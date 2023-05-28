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Канны - 2023: Кейт Уинслет, Ева Лонгория и Квентин Тарантино

28 мая
2023 год

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28 мая 2023
27 мая на Лазурном берегу состоялась церемония закрытия 76-го Каннского международного кинофестиваля, лауреатами которого стали Аки Каурисмяки, Жюстин Трие, Сандра Хюллер, Джонатан Глейзер, Чан Ань Хунг и другие. Раздаче пальмовых ветвей предшествовали 26 мая премьера фильма Кена Лоуча «Старый дуб» и вручение премии Lights on Women Award, учреждённой брендом L'Oréal Paris, на которую пришли Кейт Уинслет, Джейн Фонда, Ева Лонгория, Энди МакДауэлл и Николай Костер-Вальдау.

Канны - 2023: Кейт Уинслет, Ева Лонгория и Квентин Тарантино
фото: Ева Лонгория на премьере фильма "Старый дуб"

Канны - 2023: Кейт Уинслет, Ева Лонгория и Квентин Тарантино
фото: Анушка Шарма на премьере фильма "Старый дуб"

Канны - 2023: Кейт Уинслет, Ева Лонгория и Квентин Тарантино
фото: Энди МакДауэлл на премии Lights on Women Award

Канны - 2023: Кейт Уинслет, Ева Лонгория и Квентин Тарантино
фото: Джейн Фонда на премии Lights on Women Award

Канны - 2023: Кейт Уинслет, Ева Лонгория и Квентин Тарантино
фото: Ева Лонгория на премии Lights on Women Award

Канны - 2023: Кейт Уинслет, Ева Лонгория и Квентин Тарантино
фото: Кейт Уинслет на премии Lights on Women Award

А на церемонии закрытия побывали Квентин Тарантино, Бри Ларсон, Джерри Холлиуэлл, Орландо Блум, Адель Экзаркопулос и Стейси Мартин.

Канны - 2023: Кейт Уинслет, Ева Лонгория и Квентин Тарантино
фото: Квентин Тарантино с женой на церемонии закрытия фестиваля

Канны - 2023: Кейт Уинслет, Ева Лонгория и Квентин Тарантино
фото: Орландо Блум на церемонии закрытия фестиваля

Канны - 2023: Кейт Уинслет, Ева Лонгория и Квентин Тарантино
фото: Жюстин Трие на церемонии закрытия фестиваля

Канны - 2023: Кейт Уинслет, Ева Лонгория и Квентин Тарантино
фото: Венсан Лакост и Адель Экзаркопулос на церемонии закрытия фестиваля

Канны - 2023: Кейт Уинслет, Ева Лонгория и Квентин Тарантино
фото: Фань Бинбин на церемонии закрытия фестиваля

Канны - 2023: Кейт Уинслет, Ева Лонгория и Квентин Тарантино
фото: Стейси Мартин на церемонии закрытия фестиваля

Канны - 2023: Кейт Уинслет, Ева Лонгория и Квентин Тарантино
фото: Бри Ларсон на церемонии закрытия фестиваля
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Канны - 2023: Кейт Уинслет, Ева Лонгория и Квентин Тарантино фотографии
Канны - 2023: Кейт Уинслет, Ева Лонгория и Квентин Тарантино фотографии
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