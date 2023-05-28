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«Я только недавно избавилась от чувства вины»: Катерина Шпица о попытках исправить свой «дурной характер»

28 мая
2023 год

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28 мая 2023
В интервью Валерии Гай Германике актриса Катерина Шпица призналась, что долго жила с чувством вины из-за навязанных окружающими представлений о собственном дурном характере. Также актриса подозревает, что её привычка вникать во все нюансы производства вкупе с нежеланием мириться с тем, что ей не нравится, делают её «неудобной» в работе.

«Я только недавно избавилась от чувства вины»: Катерина Шпица о попытках исправить свой «дурной характер»

«Я только недавно научилась отпускать чувство вины. Оно мне свойственно с детства. Меня в детстве очень часто упрекали в дурном характере. Мне говорили, что я эгоистка, мне намекали на то, что меня в компании не любят дети. Ну были какие-то такие эпизоды, а человеческая психика так устроена, что мы концентрируемся на негативном, а достоинства при этом пролетают мимо, как пейзаж за окном поезда. Моя психика на этом зафиксировалась и долгое время я сражалась с тем, что как будто бы я неудобная в общении из-за своей прямолинейности. Не очень приятная. Мою инициативность воспринимали как заносчивость. Мне до всего всегда было дело. Я, чувствуя свою компетентность (небезосновательно), совала свой нос везде и влезала не в своё дело. А кто, собственно, сказал, что артист, при тех психо-эмоциональных нагрузках, которые он испытывает, должен быть ещё и душкой?

«Я только недавно избавилась от чувства вины»: Катерина Шпица о попытках исправить свой «дурной характер»

Ну не нравится кому-то моя прямолинейность, активность и то, что я болею за общее дело - значит, неправильно люди это понимают. Но я не могу себя переделать. Я столько жила с этим чувством вины - я этого больше не хочу. Не хочу больше самобичеванием заниматься, пытаться перекроить себя так, чтобы всё совместить: и профи быть, и зайкой быть, и чтобы всем вокруг со мной было комфортно. В какой-то момент, когда я пыталась всё это совместить, это вылилось в сильное напряжение тотального самоконтроля. Чтобы, не дай бог, не так посмотреть на костюмера, не дай бог, гримёру высказать какое-то пожелание каким-то не таким тоном. Я себя на этом словила и поняла - хватит, закончили. Корректируем форму подачи, но содержание оставляем. Если что-то в гриме не нравится - надо сказать. Если оппонент вспыхивает от одного факта, что кому-то что-то не понравилось - это не моя проблема. Я же никого не оскорбляю».

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«Я только недавно избавилась от чувства вины»: Катерина Шпица о попытках исправить свой «дурной характер» фотографии
«Я только недавно избавилась от чувства вины»: Катерина Шпица о попытках исправить свой «дурной характер» фотографии
«Я только недавно избавилась от чувства вины»: Катерина Шпица о попытках исправить свой «дурной характер» фотографии
«Я только недавно избавилась от чувства вины»: Катерина Шпица о попытках исправить свой «дурной характер» фотографии
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