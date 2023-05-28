«Моя внешность считалась очень сложной»: Нино Нинидзе о странных комментариях в свой адрес

Недавно в интервью изданию «OK!» актёр Анар Халилов подтвердил предположение о том, что яркая внешность мешает ему в профессии
- сквозь неё совсем не видно его не менее яркую натуру. То есть, никто даже и не пытается в неё вглядется, довольствуясь тем, что на поверхности. А вот 31-летняя уроженка Тбилиси Нино Нинидзе
испытывала совершенно другие проблемы, потому что её внешность считается «специфической». В интервью всё тому же изданию «OK!»
актриса перечислила самые распространённые комментарии кастинг-директоров и режиссёров в свой адрес, а также выразила благодарность Даниле Козловскому
за то, что не побоялся взять её на роль марксистки - террористки в сериал «Карамора»
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«Когда я начинала сниматься, моя внешность считалась очень сложной, меня никогда не утверждали на главные роли, хотя я в индустрии с 7 лет. Часто сталкивалась с очень странными комментарии: «У вас слишком аристократичный вид / умные глаза / угрюмые». Сильнее выбешивают комментарии типа: «Вы совсем не похожи на грузинку!» Еще хуже, когда я прихожу на роль какой-либо Маши или Кати, и тогда слышу: «Прямо вот порода видна, вижу ее». Я выгляжу совершенно обычно, как мне кажется. Я очень благодарна Даниле Валерьевичу Козловскому, который согласился на кардинальные изменения моей героини в «Караморе». Только после этого проекта люди из индустрии начали обращать на меня внимание и говорить: «Боже, а камера ее любит, это очень интересно». Мне так искренне жаль некоторых студентов, которые думают, что это с ними что-то не так. Пытаются худеть, толстеть, чтобы подойти под чьи-то воображаемые стандарты. Сегрегация по визуальным данным происходит уже в институте, когда твою однокурсницу выделяют из-за приятного лица, именно ее утверждают на отрывки, а тебя нет. Потом я забила на самокопание, обрела уверенность, и все пошло, заработало»
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