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Пляжный сезон: Екатерина Стриженова, Анфиса Чехова и Мила Ершова

28 мая
2023 год

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28 мая 2023

На днях в московской Торговой Галерее Seasons прошёл показ новой круизной коллекции купальников знаменитых брендов, представленных в сети Estelle Adony. По традиции на показе собрались звёздные гости, среди которых были замечены Лиза Моряк, Екатерина и Александра Стриженовы, Анфиса Чехова, Ирина Безрукова, Мария Шумакова, Мила Ершова, Даша Чаруша и другие.

Пляжный сезон: Екатерина Стриженова, Анфиса Чехова и Мила Ершова
фото: Александра и Екатерина Стриженовы

Пляжный сезон: Екатерина Стриженова, Анфиса Чехова и Мила Ершова
фото: Мила Ершова

Пляжный сезон: Екатерина Стриженова, Анфиса Чехова и Мила Ершова
фото: Ольга Хохлова

Пляжный сезон: Екатерина Стриженова, Анфиса Чехова и Мила Ершова
фото: Анфиса Чехова

Пляжный сезон: Екатерина Стриженова, Анфиса Чехова и Мила Ершова
фото: Лиза Моряк

Пляжный сезон: Екатерина Стриженова, Анфиса Чехова и Мила Ершова
фото: Ирина Безрукова

Пляжный сезон: Екатерина Стриженова, Анфиса Чехова и Мила Ершова
фото: Мария Шумакова

Пляжный сезон: Екатерина Стриженова, Анфиса Чехова и Мила Ершова
фото: Мария Михалкова-Кончаловская

Пляжный сезон: Екатерина Стриженова, Анфиса Чехова и Мила Ершова
фото: Анфиса Чехова
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Пляжный сезон: Екатерина Стриженова, Анфиса Чехова и Мила Ершова фотографии
Пляжный сезон: Екатерина Стриженова, Анфиса Чехова и Мила Ершова фотографии
Пляжный сезон: Екатерина Стриженова, Анфиса Чехова и Мила Ершова фотографии
Пляжный сезон: Екатерина Стриженова, Анфиса Чехова и Мила Ершова фотографии
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