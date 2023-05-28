Пляжный сезон: Екатерина Стриженова, Анфиса Чехова и Мила Ершова

Юрий Быков приступил к съемкам криминальной драмы «Лихие»
Главные роли в сериале сыграют Артём Быстров, Евгений Ткачук, Егор Кенжаметов и Савелий Кудряшов
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На днях в московской Торговой Галерее Seasons прошёл показ новой круизной коллекции купальников знаменитых брендов, представленных в сети Estelle Adony. По традиции на показе собрались звёздные гости, среди которых были замечены Лиза Моряк, Екатерина и Александра Стриженовы, Анфиса Чехова, Ирина Безрукова, Мария Шумакова, Мила Ершова, Даша Чаруша и другие.
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