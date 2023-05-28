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«Моя охрана просто сбежала, было очень страшно»: Елена Летучая о конфликтах в «Ревизорро»

28 мая
2023 год

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28 мая 2023
Елена Летучая уже несколько лет не занимается ревизией региональных ресторанов, кафе и гостиниц, но впечатления о некоторых поездках до сих пор свежи и будоражат воображение. В интервью Надежде Стрелец телеведущая рассказала, как сложился её образ жёсткой принципиальной ведущей и почему со временем ей пришлось нанять охрану.

«Моя охрана просто сбежала, было очень страшно»: Елена Летучая о конфликтах в «Ревизорро»

Как закалялась Летучая

«Вот эта Лена, которую все знают, у которой есть отрицательный, жёсткий флёр, она вырвалась в одночасье в одном из ресторанов. Я пришла в ресторан, было жарко, лето, там были какие-то повара, у поваров были [длиннющие] ногти на руках и ногах, всё чёрное. Волосы по всему телу, ну то есть они были полураздеты, потому что жарко. Они что-то рубили. И была такая антисанитария, я хожу, проверяю. И вдруг я достаю из под стола таз с мясом: мухи, вода, всё загнило, мне кажется, они его так размораживали. И я в ужасе смотрю на эту картину и говорю: «А это что у вас такое?» Я помню, они даже не повернулись, они рубят что-то и говорят: «Ой, девочка, что ты нам тут своё шоу устраиваешь? Всё сожрут». И вот тогда я поняла, что это намеренное действие. Это отношение к гостю».

О серьёзных оппонентах и личной охране

«У меня было несколько ситуаций, когда охрана просто сбегала. Я приехала в Смоленск в ресторан к одному очень серьёзному человеку и охрана сбежала. Они сказали: «Нам ещё здесь жить, у нас здесь семьи». После Смоленска я обратилась к Николаю Картозии (гендиректор канала «Пятница!», на котором выходила передача) и сказала, что без охраны я не поеду больше сниматься. Мне страшно настолько, что когда сбежала охрана, я позвонила своему мужу и сказала: «Юр, я нахожусь в гостинице, которая принадлежит этому человеку. Мне кажется, меня просто в мешок сейчас запихают и куда-то вывезут в лес». Он сказал: «Сиди на месте, я тебя заберу». И когда узнали, что это за человек (ему принадлежит полгорода), меня просто быстро поездом отправили в Питер, меня сопровождал эскорт из тонированных машин. Мне было так страшно».

«Моя охрана просто сбежала, было очень страшно»: Елена Летучая о конфликтах в «Ревизорро»

О последней капле

«Я ушла после Салехарда. Мы снимали программу, и у меня уже была охрана из Москвы. Но такое количество людей было, в общем, после съёмки началась драка. Причём, она началась потому, что хозяйка этого кафе пришла пьяненькая. И она сразу же начала очень агрессивно общаться. И там был, я так понимаю, её сожитель. И сразу завязалась драка. Мои операторы не знают, где та грань, за которой они могут себе позволить дать сдачи. Если бы какой-то охранник или оператор кому-то дал сдачи, сразу начали бы писать, что моя группа побила какого-то человека. Естественно у них была установка никогда не давать сдачи. Вас бьют, а вы убегаете и защищаетесь. Но тут просто как в кино: клубком вся моя команда, у меня продюсер была девушка, и я вижу, что и её туда уже затянуло. И из этого клубка вырывается эта женщина пьяная, смотрит на меня и кричит: «Я тебя сейчас убью!» А я стою, у меня губы, туфли, камера в руках, вокруг поле, никого. Я понимаю, что я не справлюсь с ней, скидываю каблуки и просто бегу в поле босая. И мимо проезжает полицейский бобик. Представляю, какая им открылась картина. Она ещё пыталась меня из машины достать, ну то есть там была сильная агрессия».

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«Моя охрана просто сбежала, было очень страшно»: Елена Летучая о конфликтах в «Ревизорро» фотографии
«Моя охрана просто сбежала, было очень страшно»: Елена Летучая о конфликтах в «Ревизорро» фотографии
«Моя охрана просто сбежала, было очень страшно»: Елена Летучая о конфликтах в «Ревизорро» фотографии
«Моя охрана просто сбежала, было очень страшно»: Елена Летучая о конфликтах в «Ревизорро» фотографии
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