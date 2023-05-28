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«Невозможно есть фастфуд, пить газировку и классно выглядеть»: Елена Летучая поделилась секретами красоты

28 мая
2023 год

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28 мая 2023
44-летняя телеведущая Елена Летучая дала интервью Надежде Стрелец, в котором рассказала о самых серьёзных конфликтах во время работы в «Ревизорро», о смене профессии и о семье. А также поделилась своими секретами красоты и здоровья и ужаснулась современным тенденциям.

«Невозможно есть фастфуд, пить газировку и классно выглядеть»: Елена Летучая поделилась секретами красоты

«Навероное, я сразу хочу сказать о здоровье. Потому что женщина, когда говорит о красоте, говорит обо всём на свете, кроме здоровья. Чтобы быть в хорошем весе, нужно быть здоровым. Делаем чекап и обязательно смотрим гормончики, чтобы всё было хорошо. Иногда бывает, что девушка в каком-то возрасте набирает вес. Но что она первым дело делает? Садится на страшную диету или бежит в зал. На самом деле, причина может быть в каком-то сдвиге гормонов или ещё что-то.

Второе: мы - это то, что мы едим. Нельзя есть фастфуд, вредную еду, пить газировку и классно выглядеть. Это невозможно. От сахара, булок у вас не будет хорошей кожи и тела. Сахар держит воду, сразу начинаешь набирать вес из-за воды. Это я могу сказать с полной уверенностью: если вы перестанете есть сахар в любом его виде, вы будете нормально выглядеть.

Третье - это спорт. Нельзя не заниматься спортом. Любые упражнения хотя бы раз-два в неделю. Для этого не нужно больших денег. Просто дома. Я занимаюсь дома, но с тренером - чтобы правильно делать упражнения.

«Невозможно есть фастфуд, пить газировку и классно выглядеть»: Елена Летучая поделилась секретами красоты

Четвёртое: я настаиваю на ментальном здоровье. Чтобы не было надрывов. Ну и вредные привычки, конечно. Мы не курим, ничего не употребляем и дотянем до определённого возраста, оставаясь красивыми.

Для меня красота - это особая тема. Я люблю породистых женщин. Меня ужасают современные тренды, когда женщина хочет быть похожа на другую женщину! С одинаковыми носами, губами, бровями, причёсками. Ну это же просто кошмар. Неужели вам не хочется быть индивидуальностью? Помните, супермоделей 90-х? Они же были такие разные! Индивидуальность очень важна. Я понимаю, что я старею, мы все стареем. Но я стараюсь стареть красиво».

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«Невозможно есть фастфуд, пить газировку и классно выглядеть»: Елена Летучая поделилась секретами красоты фотографии
«Невозможно есть фастфуд, пить газировку и классно выглядеть»: Елена Летучая поделилась секретами красоты фотографии
«Невозможно есть фастфуд, пить газировку и классно выглядеть»: Елена Летучая поделилась секретами красоты фотографии
«Невозможно есть фастфуд, пить газировку и классно выглядеть»: Елена Летучая поделилась секретами красоты фотографии
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