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Раскрепощённый Голливуд на выезде: Джонни Депп, Сальма Хайек и Орландо Блум

29 мая
2023 год

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29 мая 2023
С 16 по 27 мая на Лазурном берегу Франции проходил 76-й Каннский кинофестиваль, привлекший звёздных гостей со всего мира. Альтернативой фотоотчётам с красной ковровой дорожки стала серия работ светского фотографа Грэга Уильямса, вхожего за кулисы Венецианского и Каннского кинофестивалей, а также премий «Оскар» и BAFTA. Как и всегда, Уильямс прошёлся по отельным номерам гостей фестиваля и запечатлел в неформальной обстановке Джонни Деппа, Катрин Денёв, Сальму Хайек, Орландо Блума, Марион Котийяр, Алисию Викандер, Джуда Лоу, Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг, Натали Портман и других артистов, доехавших до фестиваля.

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Джонни Депп, Сальма Хайек и Орландо Блум
фото: Джонни Депп

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Джонни Депп, Сальма Хайек и Орландо Блум
фото: Сальма Хайек

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Джонни Депп, Сальма Хайек и Орландо Блум
фото: Марион Котийяр

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Джонни Депп, Сальма Хайек и Орландо Блум
фото: Кейт Бланшетт

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Джонни Депп, Сальма Хайек и Орландо Блум
фото: Алисия Викандер

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Джонни Депп, Сальма Хайек и Орландо Блум
фото: Орландо Блум

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Джонни Депп, Сальма Хайек и Орландо Блум
фото: Джуд Лоу

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Джонни Депп, Сальма Хайек и Орландо Блум
фото: Натали Портман

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Джонни Депп, Сальма Хайек и Орландо Блум
фото: Эль Фаннинг

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Джонни Депп, Сальма Хайек и Орландо Блум
фото: ?, Мишель Йео и Сальма Хайек

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Джонни Депп, Сальма Хайек и Орландо Блум
фото: Мадс Миккельсен

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Джонни Депп, Сальма Хайек и Орландо Блум
фото: Лили-Роуз Депп

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Джонни Депп, Сальма Хайек и Орландо Блум
фото: Катрин Денёв

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Джонни Депп, Сальма Хайек и Орландо Блум
фото: Ребел Уилсон со спутницей
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обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   29.05.2023 - 16:19
У Джонни Деппа больше коле, чем у Сальмы Хайек))). Вот бы еще в цвете посмотреть на эти красивые фотографии. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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блеск и нищета красных дорожекКаннский кинофестивальстиль
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Раскрепощённый Голливуд на выезде: Джонни Депп, Сальма Хайек и Орландо Блум фотографии
Раскрепощённый Голливуд на выезде: Джонни Депп, Сальма Хайек и Орландо Блум фотографии
Раскрепощённый Голливуд на выезде: Джонни Депп, Сальма Хайек и Орландо Блум фотографии
Раскрепощённый Голливуд на выезде: Джонни Депп, Сальма Хайек и Орландо Блум фотографии
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