Раскрепощённый Голливуд на выезде: Джонни Депп, Сальма Хайек и Орландо Блум

С 16 по 27 мая на Лазурном берегу Франции проходил 76-й Каннский кинофестиваль, привлекший звёздных гостей со всего мира. Альтернативой фотоотчётам с красной ковровой дорожки стала серия работ светского фотографа Грэга Уильямса
, вхожего за кулисы Венецианского и Каннского кинофестивалей, а также премий «Оскар» и BAFTA. Как и всегда, Уильямс прошёлся по отельным номерам гостей фестиваля и запечатлел в неформальной обстановке Джонни Деппа
, Катрин Денёв
, Сальму Хайек
, Орландо Блума
, Марион Котийяр
, Алисию Викандер
, Джуда Лоу
, Кейт Бланшетт
, Эль Фаннинг
, Натали Портман
и других артистов, доехавших до фестиваля.
фото: Джонни Депп
фото: Сальма Хайек
фото: Марион Котийяр
фото: Кейт Бланшетт
фото: Алисия Викандер
фото: Орландо Блум
фото: Джуд Лоу
фото: Натали Портман
фото: Эль Фаннинг
фото: ?, Мишель Йео и Сальма Хайек
фото: Мадс Миккельсен
фото: Лили-Роуз Депп
фото: Катрин Денёв фото: Ребел Уилсон со спутницей
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