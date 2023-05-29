«У меня была увеличена печень, был хронический панкреатит»: Яна Троянова об алкоголизме

50-летняя звезда «Ольги»Яна Троянова стала героиней нового выпуска у Юрия Дудя (Признан в РФ иноагентом) и рассказала о том, как избавилась от алкогольной зависимости. После смерти 20-летнего сына Коли в 2011 году актриса пыталась заглушить боль потери и на протяжении многих лет бесконтрольно употребляла алкоголь.
«В 2013 я приехала в Москву, была премьера фильма «Сталинград» у Бондарчука, и мне ещё надо было монтировать свою короткометражку «Рядом». Естественно, забухала. Я приехала по работе, но подвела всех, потому что решила на премьере у Бондарчука выпить с друзьями рюмашечку. Я тогда уже не могла пить вино, у меня была увеличена печень на пять сантиметров, был хронический панкреатит. Я могла выпить за ночь 12 бутылок вина. Белого. Это самоубийство называется. Человек не может остановиться, он очень болен. Ничто не может убедить алкоголика не выпить первую рюмку.
фото: Яна Троянова и Василий Сигарев
И вот я уже в г**но в «Жан-Жаке». Я никогда не шаталась, не падала, но вела себя отвратительно. Могла подраться. У Сигарева не было неадекватного поведения. У меня было. Меня уже и охрана, и все просят уехать из «Жан-Жака». Друзья от меня уже устали, Сигарев меня послал, уехал домой. А это же ещё обидно, кажется, что все предали. Под алкоголем веришь, что мир – это зло. Я всегда верила, что на меня мир идёт войной. Ты пытаешь залить этот ад, но получаешь ещё больший ад. Пробиваешь все днища, которые тебе дано пройти. И вот я поднимаю ногу, чтобы залезть в такси, и валюсь назад, разбиваю себе голову. Вижу чёрное небо без единой звёздочки и понимаю, что мне [очень плохо]. Это очень важный шаг – понять, что тебе [очень плохо]. У меня течёт кровь, мне кажется, что у меня вытекли все мозги. Я даже не помнила, где я живу. Меня бинтуют, и я говорю: «Соберите там то, что вывалилось». Но врачи говорят, что там ничего нет. И я думаю: «[Надо же], у меня пустая башка». Мне было очень страшно. Тогда в меня какое-то знание зашло, что если я собираюсь дальше бухать, то мне лучше не вставать. Потому что я всё.
На следующий день до меня дошла весть, что я могу помочь себе программой «12 шагов». Она бесплатна для всех желающих. В любой точке мира. Главное условие – я хочу бросить пить. Я знаю очень много людей, которые знают, что они потенциальные алкоголики, и поэтому не употребляют. Потому что у них родители алкоголики. У меня не было такого знания, хотя мой отец тоже алкоголик. Я начала проходить программу и теперь живу по этим шагам. Главное – постоянно быть в этих шагах. Это мои костыли. Я никогда не научусь умеренно пить. Но программа меня спасла. Я не пью уже 9 лет».
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