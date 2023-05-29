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«У меня была увеличена печень, был хронический панкреатит»: Яна Троянова об алкоголизме

29 мая
2023 год

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29 мая 2023
50-летняя звезда «Ольги» Яна Троянова стала героиней нового выпуска у Юрия Дудя (Признан в РФ иноагентом) и рассказала о том, как избавилась от алкогольной зависимости. После смерти 20-летнего сына Коли в 2011 году актриса пыталась заглушить боль потери и на протяжении многих лет бесконтрольно употребляла алкоголь.

«У меня была увеличена печень, был хронический панкреатит»: Яна Троянова об алкоголизме

«В 2013 я приехала в Москву, была премьера фильма «Сталинград» у Бондарчука, и мне ещё надо было монтировать свою короткометражку «Рядом». Естественно, забухала. Я приехала по работе, но подвела всех, потому что решила на премьере у Бондарчука выпить с друзьями рюмашечку. Я тогда уже не могла пить вино, у меня была увеличена печень на пять сантиметров, был хронический панкреатит. Я могла выпить за ночь 12 бутылок вина. Белого. Это самоубийство называется. Человек не может остановиться, он очень болен. Ничто не может убедить алкоголика не выпить первую рюмку.

«У меня была увеличена печень, был хронический панкреатит»: Яна Троянова об алкоголизме
фото: Яна Троянова и Василий Сигарев

И вот я уже в г**но в «Жан-Жаке». Я никогда не шаталась, не падала, но вела себя отвратительно. Могла подраться. У Сигарева не было неадекватного поведения. У меня было. Меня уже и охрана, и все просят уехать из «Жан-Жака». Друзья от меня уже устали, Сигарев меня послал, уехал домой. А это же ещё обидно, кажется, что все предали. Под алкоголем веришь, что мир – это зло. Я всегда верила, что на меня мир идёт войной. Ты пытаешь залить этот ад, но получаешь ещё больший ад. Пробиваешь все днища, которые тебе дано пройти. И вот я поднимаю ногу, чтобы залезть в такси, и валюсь назад, разбиваю себе голову. Вижу чёрное небо без единой звёздочки и понимаю, что мне [очень плохо]. Это очень важный шаг – понять, что тебе [очень плохо]. У меня течёт кровь, мне кажется, что у меня вытекли все мозги. Я даже не помнила, где я живу. Меня бинтуют, и я говорю: «Соберите там то, что вывалилось». Но врачи говорят, что там ничего нет. И я думаю: «[Надо же], у меня пустая башка». Мне было очень страшно. Тогда в меня какое-то знание зашло, что если я собираюсь дальше бухать, то мне лучше не вставать. Потому что я всё.

«У меня была увеличена печень, был хронический панкреатит»: Яна Троянова об алкоголизме

На следующий день до меня дошла весть, что я могу помочь себе программой «12 шагов». Она бесплатна для всех желающих. В любой точке мира. Главное условие – я хочу бросить пить. Я знаю очень много людей, которые знают, что они потенциальные алкоголики, и поэтому не употребляют. Потому что у них родители алкоголики. У меня не было такого знания, хотя мой отец тоже алкоголик. Я начала проходить программу и теперь живу по этим шагам. Главное – постоянно быть в этих шагах. Это мои костыли. Я никогда не научусь умеренно пить. Но программа меня спасла. Я не пью уже 9 лет».
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