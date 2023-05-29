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«Мы с Васей были пьющая пара»: Яна Троянова о расставании с Василием Сигаревым

29 мая
2023 год

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29 мая 2023

Первые роли Яна Троянова сыграла в фильмах своего возлюбленного – режиссёра и драматурга Василия Сигарева. Они были вместе более 10 лет, а с сентября 2020 года начали жить отдельно друг от друга. О причинах расставания никто из партнёров распространяться не стал. В новом интервью Юрию Дудю (Признан в РФ иноагентом) Троянова призналась, что принять решение о разрыве она смогла только после того, как полностью отказалась от употребления спиртных напитков.

«Мы с Васей были пьющая пара»: Яна Троянова о расставании с Василием Сигаревым
фото: Яна Троянова и Василий Сигарев

«Расставание – это процесс. Когда я перестала бухать, я очень быстро увидела, что мы отдаляемся друг от друга. Мы с Васей были пьющая пара. Нам было прикольно: мы делали своё кино, гоняли по фестивалям, бухали. Моя трезвость означала для меня, что я должна чем-то пожертвовать. Этой жертвой был Вася. Я выбрала себя, потому что у нас больше не получалось быть на одной волне. Но не было мысли расставаться, я долго не понимала, что произошло. На пятый год моей трезвости я поняла, что не имею права делать вид, что ничего не происходит, и держать человека рядом. У нас отличные отношения, мы тогда жили вместе, но так нельзя. Я вышла первая на разговор. Я его за всё поблагодарила и сказала, что мне нужно пойти дальше. Он однажды сказал, что есть всё, а счастья нет. Это был для меня ключевой момент. Мы [очень классно] расстались. Любовь, если она была, не проходит, но принимает другую форму. В начале пути, когда я протрезвела, я поняла, что нужно выбирать себя. Иначе я погибну при том же Васе. Ему не нужна спившаяся царевна-лягушка в канаве. Мне шаг оставался туда, клянусь. Но мы молодцы. Подготовились, ничего не продумывая. Это всё на бессознательном уровне происходило».
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