У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился ребёнок

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START приступил к съемкам второго сезона сериала «Сестры»
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Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали родителями - 28 апреля у пары родился первый общий ребёнок. Об этом радостном событии Павел и Зепюр сообщили посредством соцсетей, опубликовав видео из роддома. Павел присутствовал на родах и лично разрезал пуповину. Также малыша навестили брат и сестра - дети Павла от брака с Агатой Муцениеце. Имя и пол малыша родители пока не афишировали, но по синему одеяльцу, в которое завернули новорождённого работницы роддома, можно предположить, что у супругов родился мальчик.
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