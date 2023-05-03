Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «ПираМММида»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился ребёнок

3 мая
2023 год

Лайфстайл >>
3 мая 2023

Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали родителями - 28 апреля у пары родился первый общий ребёнок. Об этом радостном событии Павел и Зепюр сообщили посредством соцсетей, опубликовав видео из роддома. Павел присутствовал на родах и лично разрезал пуповину. Также малыша навестили брат и сестра - дети Павла от брака с Агатой Муцениеце. Имя и пол малыша родители пока не афишировали, но по синему одеяльцу, в которое завернули новорождённого работницы роддома, можно предположить, что у супругов родился мальчик.

У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился ребёнок

Слухи о беременности Зепюр появились в декабре 2022 года, а в феврале 2023 актриса подтвердила эту информацию, опубликовав соответствующий снимок в соцсетях на свой день рождения.
Павел и Зепюр отпраздновали свадьбу в августе 2022 года (хотя расписались ещё в мае 2022 года), после чего актёр отправился раздавать интервью о том, как он невероятно счастлив в браке со своей новой избранницей. В интервью Надежде Стрелец актёр признался, что после расставания с Муцениеце решил никогда больше не иметь детей. Но встретив Зепюр, понял, что не хочет отказывать себе в этом удовольствии.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Павел Прилучный и Зепюр Брутян ждут ребёнка
«Меня эти отношения никак не изменили»: Павел Прилучный рассказал о браке с Зепюр Брутян
СМИ: Павел Прилучный и Зепюр Брутян станут родителями
Павел Прилучный и Зепюр Брутян дали первое совместное интервью
«Поужинали, и через три дня я предложил ей пожениться»: Павел Прилучный рассказал о романе с Зепюр Брутян
Официально: Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу
СМИ: Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян
Поиск по меткам
дети
персоны
Агата МуцениецеЗепюр Прилучная-БрутянПавел Прилучный

фотографии >>
У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился ребёнок фотографии
У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился ребёнок фотографии
У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился ребёнок фотографии
У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился ребёнок фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «ПираМММида»

Скорбим

Валентин Юдашкин
2 мая ушёл из жизни модельер Валентин Юдашкин.
Михаил Бескоровайный
1 мая ушёл из жизни актёр Михаил Бескоровайный.
Вячеслав Зайцев
30 апреля ушёл из жизни модельер Вячеслав Зайцев.
Мадина Шарипова
30 апреля ушла из жизни актриса Мадина Шарипова.
Георгий Демуров
30 апреля ушёл из жизни актёр Георгий Демуров.
Сергей Колесников
29 апреля ушёл из жизни актёр Сергей Колесников.

День рождения >>

Мария Абрамова (II)
Наталья Андрейченко
Ксения Качалина
Данила Козловский
Фёдор Никитин
Кирилл Полухин
Наталья Рычагова
Елена Юнгер
Николай Яковченко
Рената Блюме
Жюльен Гийомар
Витольд Дембицкий
Дебора Каприольо
Крис Малки
Кристина Хендрикс
Ребекка Холл
все родившиеся 3 мая >>

Афиша кино >>

Миссия НЛО
научная фантастика, приключения
Швеция, 2022
Все страхи Бо
драма, комедия, научная фантастика
Канада, США, Финляндия, 2023
Кунг-фу жеребец
боевик, драма, комедия, фильм о животных
Китай, 2023
Астрал. Семейный обряд
детектив, драма, фильм ужасов
Австрия, 2022
Банды Парижа
боевик, драма, исторический фильм, триллер
Франция, 2022
Новые боги: Ян Цзянь
приключения, фэнтези
Китай, 2022
Миссия Ассасина
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Не дыши: Игра на выживание
триллер, фильм ужасов
Италия, 2022
Помилование
военный фильм, драма
Россия, 2023
Сокровища партизанского леса
военный фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Юра дворник
комедия
Россия, 2023
Подрыв
драма, исторический фильм
Беларусь, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?