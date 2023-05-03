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«Ядерные отходы вообще не проблема»: Оливер Стоун выступил в пользу атомной энергетики

3 мая
2023 год

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3 мая 2023
В рамках промо-компании своего нового документального фильма «Nuclear Now» (название которого можно вольно перевести как «Атомная энергия сейчас же») 76-летний Оливер Стоун дал интервью изданию «The Guardian», в котором раскритиковал политиков и кинематографистов, навязавших обществу страх перед атомной энергией, а также дал ёмкие характеристики Джо Байдену и Владимиру Путину.

«Ядерные отходы вообще не проблема»: Оливер Стоун выступил в пользу атомной энергетики

Фильм «Nuclear Now» снят по мотивам книги «Светлое будущее» профессора-международника Джошуа Гольдшейна и шведского инженера в области энергетики Стаффана Квиста. Книга посвящена защите атомной энергии, как единственному быстрому и безопасному решению в борьбе человечества с ускоряющимися климатическими изменениями. Прочитавший книгу Стоун так вдохновился, что попросил Гольдштейна адаптировать её под сценарий просвещенческого фильма.

«Мы вообще всё понимаем неправильно, и перед лицом климатических изменений атомная энергия не просто решение, а единственное верное решение», - утверждает режиссёр, посвятивший большую часть своей творческой жизни разоблачению крупнокалиберной лжи. «Правда в том, что у нас уже давно было это решение, но мы всё прос**ли».

Согласно мнению авторов фильма, всему виной Голливуд и политика. В середине 20-го века атомная энергия и ядерная война смешались в коллективном сознании, а Голливуд начал спекулировать на страхах публики, выпуская фильмы про фосфоресцирующих уродцев и одержимых ядерными боеголовками злодеев. К началу 1970-х ситуацию усугубили защитники окружающей среды, забившие тревогу по поводу ядерных отходов.

«Ядерные отходы вообще не проблема»: Оливер Стоун выступил в пользу атомной энергетики

«Ядерные отходы - это вообще не проблема, с ними совершенно точно можно справиться, особенно в сравнении с отходами газа, нефти и угля», - утверждает Стоун. «Политики набирают голоса, рассказывая людям страшилки. И спустя годы им уже сложно переобуться и заявить: «Вообще-то мы поменяли своё мнение. И теперь нам понятно, что изменения климата представляют собой угрозу куда более серьёзную, чем мы говорили».

Естественно, не обошлось без упоминания президентов США. «Моим любимым президентом был Джон Кеннеди. Он был сторонником мира. А Джо Байден - воин холодной войны в самом худшем смысле этого слова».

На вопрос журналиста об отношении к Владимиру Путину, про которого Стоун несколько лет назад снял полный симпатии 4-часовой документальный фильм, Стоун решил ответить в рамках темы атомной энергетики. «Думаю, Россия отлично справляется с атомной энергетикой. Китай - ещё один лидер в этой области, хотя у меня так и не получилось туда проникнуть, а жаль, ведь тогда у меня вышел бы совсем другой фильм. Но Путин великий лидер для своей страны, и люди его любят».
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№ 1
Pumpkin   3.05.2023 - 18:07
интересный человек. ладно, не буду комментировать его слова про ядерку или атомку, но про политических деятелей конечно весьма любопытное замечание)) читать далее>>
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«Ядерные отходы вообще не проблема»: Оливер Стоун выступил в пользу атомной энергетики фотографии
«Ядерные отходы вообще не проблема»: Оливер Стоун выступил в пользу атомной энергетики фотографии
«Ядерные отходы вообще не проблема»: Оливер Стоун выступил в пользу атомной энергетики фотографии
«Ядерные отходы вообще не проблема»: Оливер Стоун выступил в пользу атомной энергетики фотографии
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