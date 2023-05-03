«Ядерные отходы вообще не проблема»: Оливер Стоун выступил в пользу атомной энергетики

В рамках промо-компании своего нового документального фильма «Nuclear Now» (название которого можно вольно перевести как «Атомная энергия сейчас же») 76-летний Оливер Стоун
дал интервью изданию «The Guardian»
, в котором раскритиковал политиков и кинематографистов, навязавших обществу страх перед атомной энергией, а также дал ёмкие характеристики Джо Байдену
и Владимиру Путину
.
Фильм «Nuclear Now» снят по мотивам книги «Светлое будущее» профессора-международника Джошуа Гольдшейна
и шведского инженера в области энергетики Стаффана Квиста
. Книга посвящена защите атомной энергии, как единственному быстрому и безопасному решению в борьбе человечества с ускоряющимися климатическими изменениями. Прочитавший книгу Стоун так вдохновился, что попросил Гольдштейна адаптировать её под сценарий просвещенческого фильма.
«Мы вообще всё понимаем неправильно, и перед лицом климатических изменений атомная энергия не просто решение, а единственное верное решение»
, - утверждает режиссёр, посвятивший большую часть своей творческой жизни разоблачению крупнокалиберной лжи. «Правда в том, что у нас уже давно было это решение, но мы всё прос**ли»
.
Согласно мнению авторов фильма, всему виной Голливуд и политика. В середине 20-го века атомная энергия и ядерная война смешались в коллективном сознании, а Голливуд начал спекулировать на страхах публики, выпуская фильмы про фосфоресцирующих уродцев и одержимых ядерными боеголовками злодеев. К началу 1970-х ситуацию усугубили защитники окружающей среды, забившие тревогу по поводу ядерных отходов.
«Ядерные отходы - это вообще не проблема, с ними совершенно точно можно справиться, особенно в сравнении с отходами газа, нефти и угля»
, - утверждает Стоун. «Политики набирают голоса, рассказывая людям страшилки. И спустя годы им уже сложно переобуться и заявить: «Вообще-то мы поменяли своё мнение. И теперь нам понятно, что изменения климата представляют собой угрозу куда более серьёзную, чем мы говорили»
.
Естественно, не обошлось без упоминания президентов США. «Моим любимым президентом был Джон Кеннеди. Он был сторонником мира. А Джо Байден - воин холодной войны в самом худшем смысле этого слова»
.
На вопрос журналиста об отношении к Владимиру Путину
, про которого Стоун несколько лет назад снял полный симпатии 4-часовой документальный фильм
, Стоун решил ответить в рамках темы атомной энергетики. «Думаю, Россия отлично справляется с атомной энергетикой. Китай - ещё один лидер в этой области, хотя у меня так и не получилось туда проникнуть, а жаль, ведь тогда у меня вышел бы совсем другой фильм. Но Путин великий лидер для своей страны, и люди его любят»
.
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