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Пижамная вечеринка: Анастасия Красовская, Алёна Михайлова и Юлия Волкова

3 мая
2023 год

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3 мая 2023
2 мая в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового фильма Ари Астера «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом в главной роли. Среди гостей мероприятия были замечены Алёна Михайлова, Эльдар Калимулин, Стася Венкова, Юля Волкова, Анастасия Красовская, Антон Рогачёв, Полина Аскери и другие. Добрая половина звёздных зрителей пожаловали на премьеру в пижамах - в подражание главному герою фильма.

Пижамная вечеринка: Анастасия Красовская, Алёна Михайлова и Юлия Волкова
фото: Полина Аскери

Пижамная вечеринка: Анастасия Красовская, Алёна Михайлова и Юлия Волкова
фото: Арам Вардеванян

Пижамная вечеринка: Анастасия Красовская, Алёна Михайлова и Юлия Волкова
фото: Стася Венкова

Пижамная вечеринка: Анастасия Красовская, Алёна Михайлова и Юлия Волкова
фото: Владислав Ценёв

Пижамная вечеринка: Анастасия Красовская, Алёна Михайлова и Юлия Волкова
фото: Юлия Волкова

Пижамная вечеринка: Анастасия Красовская, Алёна Михайлова и Юлия Волкова
фото: Карина Истомина

Пижамная вечеринка: Анастасия Красовская, Алёна Михайлова и Юлия Волкова
фото: Анастасия Красовская

Пижамная вечеринка: Анастасия Красовская, Алёна Михайлова и Юлия Волкова
фото: Эльдар Калимулин с гостьей премьеры

Пижамная вечеринка: Анастасия Красовская, Алёна Михайлова и Юлия Волкова
фото: Алёна Михайлова

Пижамная вечеринка: Анастасия Красовская, Алёна Михайлова и Юлия Волкова
фото: Антон Рогачёв

«Все страхи Бо» в прокате с 4 мая 2023 года.

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Пижамная вечеринка: Анастасия Красовская, Алёна Михайлова и Юлия Волкова фотографии
Пижамная вечеринка: Анастасия Красовская, Алёна Михайлова и Юлия Волкова фотографии
Пижамная вечеринка: Анастасия Красовская, Алёна Михайлова и Юлия Волкова фотографии
Пижамная вечеринка: Анастасия Красовская, Алёна Михайлова и Юлия Волкова фотографии
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