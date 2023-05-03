Пижамная вечеринка: Анастасия Красовская, Алёна Михайлова и Юлия Волкова

Лайфстайл
По словам актёра, на родине ему грозила принудительная госпитализация в психиатрическую больницу
Спутник телезрителя
1 мая, 10:45, СОЛНЦЕ
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Как курс киностудии отразился в биографии режиссера, продолжателя идеи маленьких трагедий
Интервью
Актриса из сериала «Капельник» и фильма «Непослушная» о жизненном опыте, юморе и отношении к негативу
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START приступил к съемкам второго сезона сериала «Сестры»
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Сериал Николая Хомерики «Спасти единственного сына» выходит в онлайн-кинотеатре KION
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Актёр считает, что деньги на полёт в космос были потрачены не зря
Лайфстайл
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