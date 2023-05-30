«Мне было опасно оставаться»: Яна Троянова рассказала, почему эмигрировала во Францию

Яна Троянова
активно выражала свою гражданскую позицию вплоть до начала протестов в Белоруссии и отравления политика Чьё-имя-нельзя-называть в 2020 году. В сентябре 2021 года актриса улетела в Грузию, решив «покончить с политикой». Рабочие предложения из-за политических взглядов Трояновой поступать перестали, но после небольшого затишья в её социальных сетях, где актриса чаще всего высказывала свою позицию, с ней связались продюсеры «Ольги»
и предложили сделать пятый сезон сериала. Яна согласилась на «последнюю роль» в России в своём любимом проекте. В тот момент было опубликовано расследование
о том, как российские актёры теряют работу, и имя Трояновой значилось в списке тех, кому перестали поступать предложения о сотрудничестве из-за гражданской позиции. Из-за этого продюсеры «Ольги» были вынуждены потребовать от Яны, чтобы она не высказывалась публично о том, что происходит в стране. Троянова согласилась, съёмки начались уже после 24 февраля 2022 года. В октябре она покинула Россию.
«Да, я уехала из России. Это было последнее право, которое оставил мне Путин, и я им воспользовалась. Путин дал уехать. Я так это называю. Мне было опасно оставаться. Я уехала 15 октября, когда закончились съёмки «Ольги». Около меня уже ходили ФСБшники. Когда начинается хаос в мире, мы все до кучи ещё прибегаем к астрологии, я тоже была не исключением. Астролог сказала, что всё очень плохо и до 15 октября надо уехать. У меня на тот момент уже прошло собеседование во французском посольстве, хотя я вообще не собиралась во Францию. И вдруг мне прям на дом доставляют визу. И я не могу поверить, что я хотела уехать 15 октября и ровно в этот день уезжаю.
Я улетела по визе талантов. Она даётся на основании того, что я не могу делать свои проекты в России. И хотя они меня узнали в посольстве, попросили скриншоты постов, в которых видно, что я боролась против режима. У меня была истерика, когда я вышла из посольства, не хотела ничего собирать. Друзья из Парижа сказали, что все соберут за меня».
Одной из причин, по которым Троянова покинула страну, был контроль со стороны органов власти: «Было раннее утро. Звонок в дверь. А у меня в этот день «Марш матерей». Я начинаю вставать с постели, понимаю, что если Сигарев не спит, то он бухой у себя в кабинете, а значит, точно откроет дверь. Я хватаю Эми [Собаку], закрываю ей рот, мы закрываем дверь в спальню, идём в гардеробную, я закрываю всё тихонечко и умоляю Эми молчать. А она радуется всегда, лаять начинает. И я сидела с ней разговаривала в темноте. Сигарев бухой открыл дверь, не понял, что происходит, завёл их внутрь. «А вам не стыдно?», – начинает им лекции читать. Они говорят: «Стыдно!» Они оставили бумагу, по которой мне нельзя было являться на митинг. Он пишет им каракули. Они спрашивают, что это. Он говорит: «Я врач, я так пишу». Он просто издевается, читает им нотации, лекции. Долго, он пьяный, ему поговорить надо. В итоге они ушли. Но так как они часто ко мне ходили, я постепенно к этому привыкла. Учишься бегать, маскироваться, потому что понимаешь, что всё равно пасут, покоя не дадут. Но на митинг я всё равно попала»
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