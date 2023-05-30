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«Это был сорняк. Нежеланный ребёнок»: Яна Троянова о суициде сына

30 мая
2023 год

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30 мая 2023

В 2011 году единственный сын Яны Трояновой Николай покончил с собой, когда ему было всего 20 лет. В новом интервью Юрию Дудю (Признан в РФ иноагентом) актриса призналась, что потеряла сына из-за своих ошибок.

«Это был сорняк. Нежеланный ребёнок»: Яна Троянова о суициде сына

«Я виновата. Я не растила этого пацана так, как нужно заниматься своими детьми. Это был сорняк. Нежеланный ребенок. Я забеременела — это называлось «залетела», — в 17 лет. Меня не взяли на аборт, хотя я очень хотела. Мама сказала, что я ей не дочь, если сделаю аборт, потому что было предубеждение — первый аборт делать нельзя. Можно. Просто нужно искать хороших врачей. Врачей мне находила мама моего «залётчика», будущего мужа. Они согласились взять меня на аборт за деньги, но, увидев меня (а я выглядела на лет 14), отказались. Эти взрослые позволили ребёнку родить и сделать из меня не мать, а чудовище.

«Это был сорняк. Нежеланный ребёнок»: Яна Троянова о суициде сына

Я не любила своего сына. Это была обуза. Честный разговор об этом вытащил меня из ада осуждения. Первое, что я увидела в новой жизни, — что есть отцы, которые тоже занимаются своими детьми. Отцы! Понятия «отец» для меня не существовало. Ещё тогда, в Союзе, эти отцы били моих подруг.

«Это был сорняк. Нежеланный ребёнок»: Яна Троянова о суициде сына

Я честно посмотрела на свою жизнь. Ты мать, что ли, была? И даже не потому что у тебя ребенок повесился… А ты вообще вкладывалась туда? Ты любила его по-настоящему? Ты каплю пота-то уронила? Вместо того, чтобы бухать, заниматься карьерой, чуваками, мужиками… Ты куда сейчас это закопаешь? Никуда! Об этом можно молчать, либо честно с собой поговорить и ещё поделиться с другими. Я не была хорошей мамочкой. Я была мамочкой, которая [профукала] своего ребёнка. Этот человек в 20 лет повесился, потому что у него было разрушено всё внутри. Он чуть заикой не остался, потому что отец бил меня при нём. Моё отношение к жизни — лишь бы себе хапнуть, урвать денег, офигенно где-то бухнуть. Где там был ребёнок? Да, понятно, я его не бросала. Не то чтобы хочу этим оправдать матерей. Хочу понять. Я, оказывается, способна. У меня осуждение закончилось, когда я на себя посмотрела. Ты какой мамой была? Ты кого судишь?»
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