В погоне за мечтой: Денис Шведов, Елена Захарова и Лянка Грыу

Роман Маякин, Агата Муцениеце и Роман Курцын отправятся в «Тур с Иванушками»
Главные роли в музыкальной комедии также исполнят Ольга Сухарева и Анна Пескова
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27 мая в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера анимационной комедии «Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!». По сюжету Маша и Медведь впервые отправятся в город, где в погоне за мечтой о яхте попадут в свадебное агентство. Мишка получит шанс проявить свой талант фотографа, а Маша сделает то, что умеет лучше всего – устроит невероятный свадебный переполох. Среди гостей премьеры были Денис Шведов, Елена Захарова, Лянка Грыу, Дарья Калмыкова, Надежда Лумпова, Анна Пересильд, Михаил Котт, Екатерина Вуличенко и другие.
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