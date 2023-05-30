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В погоне за мечтой: Денис Шведов, Елена Захарова и Лянка Грыу

30 мая
2023 год

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30 мая 2023

27 мая в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера анимационной комедии «Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!». По сюжету Маша и Медведь впервые отправятся в город, где в погоне за мечтой о яхте попадут в свадебное агентство. Мишка получит шанс проявить свой талант фотографа, а Маша сделает то, что умеет лучше всего – устроит невероятный свадебный переполох. Среди гостей премьеры были Денис Шведов, Елена Захарова, Лянка Грыу, Дарья Калмыкова, Надежда Лумпова, Анна Пересильд, Михаил Котт, Екатерина Вуличенко и другие.

В погоне за мечтой: Денис Шведов, Елена Захарова и Лянка Грыу
фото: Денис Шведов и Александра Розовская

В погоне за мечтой: Денис Шведов, Елена Захарова и Лянка Грыу
фото: Елена Захарова

В погоне за мечтой: Денис Шведов, Елена Захарова и Лянка Грыу
фото: Лянка Грыу

В погоне за мечтой: Денис Шведов, Елена Захарова и Лянка Грыу
фото: Дарья Калмыкова

В погоне за мечтой: Денис Шведов, Елена Захарова и Лянка Грыу
фото: Надежда Лумпова

В погоне за мечтой: Денис Шведов, Елена Захарова и Лянка Грыу
фото: Анна Пересильд

В погоне за мечтой: Денис Шведов, Елена Захарова и Лянка Грыу
фото: Михаил Котт

В погоне за мечтой: Денис Шведов, Елена Захарова и Лянка Грыу
фото: Екатерина Вуличенко

В погоне за мечтой: Денис Шведов, Елена Захарова и Лянка Грыу
фото: Дмитрий Мухамадеев

В погоне за мечтой: Денис Шведов, Елена Захарова и Лянка Грыу
фото: Марина Тарасова

Мультфильм «Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!» в прокате с 1 июня.
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Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!»

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