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Мосгорсуд оставил в СИЗО Женю Беркович и Светлану Петрийчук

30 мая
2023 год

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30 мая 2023

Мосгорсуд признал законным заключение под стражу режиссёра Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук. Ранее они обжаловали свой арест по делу об оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол».

Мосгорсуд оставил в СИЗО Женю Беркович и Светлану Петрийчук

Женя Беркович приняла участие в заседании по видеосвязи из СИЗО «Печатники». Она заявила, что непричастна к совершению преступления, поскольку самого преступления не было. По её словам, спектакль, в котором следствие усмотрело пропаганду терроризма, был попыткой разобраться в проблеме и причинах вовлечения женщин в исламский терроризм.

«Попытка разобраться в проблеме, понять её — это не то же самое, что оправдывать происходящее или пропагандировать её. Можно сравнить эту ситуацию с врачом, которому для лечения необходимо понять суть болезни», — сказала Беркович. Она подчеркнула, что «Финист — Ясный Сокол» — это «диалог со взрослыми людьми о сложной проблеме».

Кроме того, Беркович пожаловалась на тяжёлые условия содержания в женском изоляторе и невозможность общаться с приёмными детьми. Адвокаты Беркович просили суд избрать любую другую меру пресечения, кроме содержания в СИЗО. Судья оставила решение Замоскворецкого суда без изменений.
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№ 1
tra cy   30.05.2023 - 20:57
Блин, отпустите под подписку, посадите под домашний арест, что она могла "натеррористить"? Двое приёмных детей. Спектакль был поставлен с официального разрешения. Черт знает, когда.. "Мужики"... читать далее>>
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