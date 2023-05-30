Мосгорсуд оставил в СИЗО Женю Беркович и Светлану Петрийчук

Мосгорсуд признал
законным заключение под стражу режиссёра Женю Беркович
и драматурга Светлану Петрийчук
. Ранее они обжаловали
свой арест по делу об оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол».
Женя Беркович приняла участие в заседании по видеосвязи из СИЗО «Печатники». Она заявила, что непричастна к совершению преступления, поскольку самого преступления не было. По её словам, спектакль, в котором следствие усмотрело пропаганду терроризма, был попыткой разобраться в проблеме и причинах вовлечения женщин в исламский терроризм.
«Попытка разобраться в проблеме, понять её — это не то же самое, что оправдывать происходящее или пропагандировать её. Можно сравнить эту ситуацию с врачом, которому для лечения необходимо понять суть болезни»
, — сказала Беркович. Она подчеркнула, что «Финист — Ясный Сокол» — это «диалог со взрослыми людьми о сложной проблеме»
.
Кроме того, Беркович пожаловалась на тяжёлые условия содержания в женском изоляторе и невозможность общаться с приёмными детьми. Адвокаты Беркович просили суд избрать любую другую меру пресечения, кроме содержания в СИЗО. Судья оставила решение Замоскворецкого суда без изменений.
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