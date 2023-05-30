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В дом Бенедикта Камбербэтча ворвался мужчина с ножом

30 мая
2023 год

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30 мая 2023

В дом Бенедикта Камбербэтча ворвался мужчина с ножом, когда актёр, его жена Софи Хантер и их трое детей находились дома. Незнакомцем, по данным журналистов, оказался 35-летний Джек Биссел – бывший шеф-повар отеля Beaumont, который находится в престижном районе Лондона. Об этом сообщает Daily Mail.

В дом Бенедикта Камбербэтча ворвался мужчина с ножом
фото: Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч

Джек пробрался на территорию дома актёра, преодолев железные ворота. Он сорвал домофон со стены и прокричал: «Я знаю, что вы переехала сюда. Надеюсь, что ваш дом сгорит дотла». После этого он вырвал с корнем растение в саду, бросил его в стену дома и плюнул на сорванный домофон. Биссел скрылся с места преступления, но был арестован после того, как полиция выследила его по ДНК из слюны.

«Естественно, вся семья была в абсолютном ужасе, они думали, что этот парень проникнет внутрь и причинит им вред», — рассказал журналистам источник, добавив, что Камбербэтч и его жена после этого «провели много бессонных ночей», опасаясь нового вторжения.

Объяснить свой поступок Биссел не смог. Сообщается, что за некоторое время до нападения он, совершая покупку в магазине неподалеку от дома Камбербэтча, заявил, что собирается сжечь дом актёра, но на его слова никто не обратил внимания. Суд оштрафовал мужчину на £250 (25 тысяч рублей) и запретил ему три года приближаться к семье актёра.
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В дом Бенедикта Камбербэтча ворвался мужчина с ножом фотографии
В дом Бенедикта Камбербэтча ворвался мужчина с ножом фотографии
В дом Бенедикта Камбербэтча ворвался мужчина с ножом фотографии
В дом Бенедикта Камбербэтча ворвался мужчина с ножом фотографии
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