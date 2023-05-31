Боевой товарищ: Алёна Водонаева, Мария Шумакова и Михаил Галустян

30 мая в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера экшн-триллера Гая Ричи «Переводчик»
с Джейком Джилленхолом
в главной роли. По сюжету сержант Джон Кинли, находясь на службе в Афганистане, попадает под обстрел. Ему и проводнику по имени Ахмед удаётся выжить, и когда за ними начинается погоня, Ахмед, рискуя своей жизнью, помогает Кинли добраться до границы и безопасной территории. На светской премьере были замечены Ксения Бородина
, Алёна Водонаева
, Анна Седокова
, Ирина Безрукова
, Михаил Галустян
, Анна Александрова
, Мария Шумакова
, Мила Ершова
, Светлана Камынина
, Лика Каширина
и другие.
фото: Ксения Бородина
фото: Алёна Водонаева
фото: Анна Седокова
фото: Ирина Безрукова
фото: Михаил Галустян
фото: Анна Александрова
фото: Мария Шумакова
фото: Мила Ершова и Святослав Рогожан
фото: Светлана Камынина
фото: Кристина Каширина и Лика Каширина
фото: Александр Рогов
фото: Алёна Долецкая
фото: Виктория Дайнеко
фото: Дана Борисова
фото: Ксения Суркова
фото: Ольга Филипук фото: Влад Соколовский и Ангелина Суркова
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