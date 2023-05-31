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Боевой товарищ: Алёна Водонаева, Мария Шумакова и Михаил Галустян

31 мая
2023 год

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31 мая 2023
30 мая в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера экшн-триллера Гая Ричи «Переводчик» с Джейком Джилленхолом в главной роли. По сюжету сержант Джон Кинли, находясь на службе в Афганистане, попадает под обстрел. Ему и проводнику по имени Ахмед удаётся выжить, и когда за ними начинается погоня, Ахмед, рискуя своей жизнью, помогает Кинли добраться до границы и безопасной территории. На светской премьере были замечены Ксения Бородина, Алёна Водонаева, Анна Седокова, Ирина Безрукова, Михаил Галустян, Анна Александрова, Мария Шумакова, Мила Ершова, Светлана Камынина, Лика Каширина и другие.

Боевой товарищ: Алёна Водонаева, Мария Шумакова и Михаил Галустян
фото: Ксения Бородина

Боевой товарищ: Алёна Водонаева, Мария Шумакова и Михаил Галустян
фото: Алёна Водонаева

Боевой товарищ: Алёна Водонаева, Мария Шумакова и Михаил Галустян
фото: Анна Седокова

Боевой товарищ: Алёна Водонаева, Мария Шумакова и Михаил Галустян
фото: Ирина Безрукова

Боевой товарищ: Алёна Водонаева, Мария Шумакова и Михаил Галустян
фото: Михаил Галустян

Боевой товарищ: Алёна Водонаева, Мария Шумакова и Михаил Галустян
фото: Анна Александрова

Боевой товарищ: Алёна Водонаева, Мария Шумакова и Михаил Галустян
фото: Мария Шумакова

Боевой товарищ: Алёна Водонаева, Мария Шумакова и Михаил Галустян
фото: Мила Ершова и Святослав Рогожан

Боевой товарищ: Алёна Водонаева, Мария Шумакова и Михаил Галустян
фото: Светлана Камынина

Боевой товарищ: Алёна Водонаева, Мария Шумакова и Михаил Галустян
фото: Кристина Каширина и Лика Каширина

Боевой товарищ: Алёна Водонаева, Мария Шумакова и Михаил Галустян
фото: Александр Рогов

Боевой товарищ: Алёна Водонаева, Мария Шумакова и Михаил Галустян
фото: Алёна Долецкая

Боевой товарищ: Алёна Водонаева, Мария Шумакова и Михаил Галустян
фото: Виктория Дайнеко

Боевой товарищ: Алёна Водонаева, Мария Шумакова и Михаил Галустян
фото: Дана Борисова

Боевой товарищ: Алёна Водонаева, Мария Шумакова и Михаил Галустян
фото: Ксения Суркова

Боевой товарищ: Алёна Водонаева, Мария Шумакова и Михаил Галустян
фото: Ольга Филипук

Боевой товарищ: Алёна Водонаева, Мария Шумакова и Михаил Галустян
фото: Влад Соколовский и Ангелина Суркова
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Боевой товарищ: Алёна Водонаева, Мария Шумакова и Михаил Галустян фотографии
Боевой товарищ: Алёна Водонаева, Мария Шумакова и Михаил Галустян фотографии
Боевой товарищ: Алёна Водонаева, Мария Шумакова и Михаил Галустян фотографии
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