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83-летний Аль Пачино станет отцом в четвёртый раз

31 мая
2023 год

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31 мая 2023
83-летний Аль Пачино станет отцом в четвёртый раз. Его 29-летняя возлюбленная Нур Альфалла сейчас на восьмом месяце беременности. Об этом сообщает издание TMZ.

83-летний Аль Пачино станет отцом в четвёртый раз
фото: Аль Пачино и Нур Альфалла

Об отношениях пары стало известно в апреле прошлого года. У Аль Пачино, который никогда официально не был женат, есть трое взрослых детей: 33-летняя дочь Джули Пачино от преподавательницы актёрского мастерства и 22-летние близнецы Оливия Пачино и Антон Джеймс Пачино от актрисы Беверли Д’Анджело.

Нур Альфалла – кинопродюсер и происходит из обеспеченной семьи. По забавному совпадению избранниками Альфаллы становятся богатые мужчины в возрасте: пару лет назад она успела побыть девушкой Мика Джаггера, которому в этом году исполнится 80, и 61-летнего миллиардера Николаса Берггрюена.
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83-летний Аль Пачино станет отцом в четвёртый раз фотографии
83-летний Аль Пачино станет отцом в четвёртый раз фотографии
83-летний Аль Пачино станет отцом в четвёртый раз фотографии
83-летний Аль Пачино станет отцом в четвёртый раз фотографии
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