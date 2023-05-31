На онлайн-кинотеатры Premier и Start завели дела об ЛГБТ-пропаганде среди детей

В отношении онлайн-кинотеатров Premier и Start, а также оператора мобильной связи «Мегафон» (ему принадлежит доля в Start, а также телеканал «Мегафон ТВ») составили протокол об ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних. Об этом говорится в карточках их дел на сайтах московских судов.
фото: Скриншот главной страницы онлайн-кинотеатра Start
За какие конкретно фильмы или сериалы обвиняют онлайн-кинотеатры, неизвестно. Заседание по делу онлайн-кинотеатра Premier состоится 21 июня, «Мегафона» – 29 июня. Дата рассмотрения дела в отношении Start пока не назначена.
Все эти организации обвиняют по статье о распространении среди несовершеннолетних информации, «демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол». Максимальное наказание по ней предполагает штраф от 1 до 4 миллионов рублей.
26 мая стало известно, что аналогичный протокол завели в отношении кинокомпании «Русский репортаж». Её представитель заявил, что с обвинениями не согласен.
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