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На онлайн-кинотеатры Premier и Start завели дела об ЛГБТ-пропаганде среди детей

31 мая
2023 год

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31 мая 2023

В отношении онлайн-кинотеатров Premier и Start, а также оператора мобильной связи «Мегафон» (ему принадлежит доля в Start, а также телеканал «Мегафон ТВ») составили протокол об ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних. Об этом говорится в карточках их дел на сайтах московских судов.

На онлайн-кинотеатры Premier и Start завели дела об ЛГБТ-пропаганде среди детей
фото: Скриншот главной страницы онлайн-кинотеатра Start

За какие конкретно фильмы или сериалы обвиняют онлайн-кинотеатры, неизвестно. Заседание по делу онлайн-кинотеатра Premier состоится 21 июня, «Мегафона» – 29 июня. Дата рассмотрения дела в отношении Start пока не назначена.

Все эти организации обвиняют по статье о распространении среди несовершеннолетних информации, «демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол». Максимальное наказание по ней предполагает штраф от 1 до 4 миллионов рублей.

26 мая стало известно, что аналогичный протокол завели в отношении кинокомпании «Русский репортаж». Её представитель заявил, что с обвинениями не согласен.
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