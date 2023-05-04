Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Екатерина Гусева и Евгения Крюкова

4 мая
2023 год

Лайфстайл >>
4 мая 2023
Конец апреля был так богат на крупные светские события и громкие премьеры, что за блеском (и нищетой) ковровых дорожек 45-го ММКФ и Met Gala мы упустили события поскромнее. Но от этого не менее интересные. 23 апреля в Лос-Анджелесе состоялась 7-я церемония вручения наград премии The Daily Front Row, чествующая видных и талантливых представителей модной индустрии. Среди звёздных гостей премии были замечены Гвинет Пэлтроу, Эль Фаннинг, Бри Ларсон и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Екатерина Гусева и Евгения Крюкова
фото: Гвинет Пэлтроу на премии The Daily Front Row

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Екатерина Гусева и Евгения Крюкова
фото: Эль Фаннинг на премии The Daily Front Row

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Екатерина Гусева и Евгения Крюкова
фото: Бри Ларсон на премии The Daily Front Row

24 апреля театр Моссовета отметил 100-летний юбилей голосами 100 артистов, рассказавшими историю театра со сцены за 100 минут. Среди гостей вечера были Ольга Кабо, Евгения Крюкова, Андрей Кончаловский, Валентина Талызина, Павел Деревянко, Марина Зудина, Екатерина Гусева, Ольга Остроумова и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Екатерина Гусева и Евгения Крюкова
фото: Ирина Климова и Евгения Крюкова на юбилее театра Моссовета

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Екатерина Гусева и Евгения Крюкова
фото: Ольга Остроумова на юбилее театра Моссовета

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Екатерина Гусева и Евгения Крюкова
фото: Екатерина Гусева на юбилее театра Моссовета

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Екатерина Гусева и Евгения Крюкова
фото: Ольга Кабо и Гоша Куценко на юбилее театра Моссовета

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Екатерина Гусева и Евгения Крюкова
фото: Елена Валюшкина и Гоша Куценко на юбилее театра Моссовета

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Екатерина Гусева и Евгения Крюкова
фото: Павел Деревянко на юбилее театра Моссовета

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Екатерина Гусева и Евгения Крюкова
фото: Марина Зудина на юбилее театра Моссовета

25 апреля в Большом театре состоялась 5-я ежегодная церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, на которой побывали Настастья Самбурская, Сергей Полунин и Светлана Захарова.

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Екатерина Гусева и Евгения Крюкова
фото: Настасья Самбурская на премии BraVo

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Екатерина Гусева и Евгения Крюкова
фото: Елена Ильиных и Сергей Полунин на премии BraVo

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Екатерина Гусева и Евгения Крюкова
фото: Светлана Захарова на премии BraVo

27 апреля в Нью-Йорке состоялся торжественный вечер The Prince's Trust Gala, организованный благотворительным фондом короля Великобритании Карла III. Гостями вечера стали Рита Ора, Сиенна Миллер, Кейт Бекинсейл, Идрис Эльба и Ирина Шейк.

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Екатерина Гусева и Евгения Крюкова
фото: Ирина Шейк на The Prince's Trust Gala

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Екатерина Гусева и Евгения Крюкова
фото: Кейт Бекинсейл на The Prince's Trust Gala

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Екатерина Гусева и Евгения Крюкова
фото: Сиенна Миллер на The Prince's Trust Gala

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Екатерина Гусева и Евгения Крюкова
фото: Рита Ора на The Prince's Trust Gala
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Дарья Балабанова (II)Кейт БекинсейлЕлена ВалюшкинаАнатолий Васильев (II)Эйса ГонсалесЕкатерина ГусеваПавел ДеревянкоСветлана Захарова (III)Марина ЗудинаОльга КабоИрина КлимоваАндрей КончаловскийЕвгения КрюковаГоша КуценкоБри ЛарсонАнастасия МакееваЕвгений МарчеллиСиенна МиллерАнна МихайловскаяКэтрин НьютонРита ОраОльга ОстроумоваСергей ПолунинГвинет ПэлтроуНастасья СамбурскаяВалентина ТалызинаЭль ФаннингМэган ФэйхиИрина ШейкИдрис Эльба
театры
Театр им. Моссовета

фотографии >>
Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Екатерина Гусева и Евгения Крюкова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Екатерина Гусева и Евгения Крюкова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Екатерина Гусева и Евгения Крюкова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Екатерина Гусева и Евгения Крюкова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тамара Панасюк
3 мая ушла из жизни актриса Тамара Панасюк.
Валентин Юдашкин
2 мая ушёл из жизни модельер Валентин Юдашкин.
Михаил Бескоровайный
1 мая ушёл из жизни актёр Михаил Бескоровайный.

День рождения >>

Ирина Баринова
Наталья Величко
Татьяна Кулиш
Дмитрий Лаленков
Елизавета Майская
Стася Милославская
Татьяна Самойлова
Ольга Сутулова
Елена Фатюшина
Джулиан Бэррэтт
Жерар Жюньо
Мария Корда
Эрик Сайкс
Ханна Станкувна
Одри Хепбёрн
Петер Хусти
все родившиеся 4 мая >>

Афиша кино >>

Миссия НЛО
научная фантастика, приключения
Швеция, 2022
Все страхи Бо
драма, комедия, научная фантастика
Канада, США, Финляндия, 2023
Помилование
военный фильм, драма
Россия, 2023
Астрал. Семейный обряд
детектив, драма, фильм ужасов
Австрия, 2022
Банды Парижа
боевик, драма, исторический фильм, триллер
Франция, 2022
Кунг-фу жеребец
боевик, драма, комедия, фильм о животных
Китай, 2023
Не дыши: Игра на выживание
триллер, фильм ужасов
Италия, 2022
Новые боги: Ян Цзянь
приключения, фэнтези
Китай, 2022
Миссия Ассасина
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Юра дворник
комедия
Россия, 2023
Сокровища партизанского леса
военный фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Подрыв
драма, исторический фильм
Беларусь, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен