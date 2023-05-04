Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Екатерина Гусева и Евгения Крюкова

Конец апреля был так богат на крупные светские события и громкие премьеры, что за блеском (и нищетой) ковровых дорожек
45-го ММКФ
и
Met Gala
мы упустили события поскромнее. Но от этого не менее интересные. 23 апреля в Лос-Анджелесе состоялась 7-я церемония вручения наград премии The Daily Front Row, чествующая видных и талантливых представителей модной индустрии. Среди звёздных гостей премии были замечены
Гвинет Пэлтроу
,
Эль Фаннинг
,
Бри Ларсон
и другие.
фото: Гвинет Пэлтроу на премии The Daily Front Row
фото: Эль Фаннинг на премии The Daily Front Row
фото: Бри Ларсон на премии The Daily Front Row
24 апреля
театр Моссовета
отметил 100-летний юбилей голосами 100 артистов, рассказавшими историю театра со сцены за 100 минут. Среди гостей вечера были
Ольга Кабо
,
Евгения Крюкова
,
Андрей Кончаловский
,
Валентина Талызина
,
Павел Деревянко
,
Марина Зудина
,
Екатерина Гусева
,
Ольга Остроумова
и многие другие.
фото: Ирина Климова и Евгения Крюкова на юбилее театра Моссовета
фото: Ольга Остроумова на юбилее театра Моссовета
фото: Екатерина Гусева на юбилее театра Моссовета
фото: Ольга Кабо и Гоша Куценко на юбилее театра Моссовета
фото: Елена Валюшкина и Гоша Куценко на юбилее театра Моссовета
фото: Павел Деревянко на юбилее театра Моссовета
фото: Марина Зудина на юбилее театра Моссовета
25 апреля в Большом театре состоялась 5-я ежегодная церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, на которой побывали
Настастья Самбурская
,
Сергей Полунин
и
Светлана Захарова
.
фото: Настасья Самбурская на премии BraVo
фото: Елена Ильиных и Сергей Полунин на премии BraVo
фото: Светлана Захарова на премии BraVo
27 апреля в Нью-Йорке состоялся торжественный вечер The Prince's Trust Gala, организованный благотворительным фондом короля Великобритании Карла III. Гостями вечера стали
Рита Ора
,
Сиенна Миллер
,
Кейт Бекинсейл
,
Идрис Эльба
и
Ирина Шейк
.
фото: Ирина Шейк на The Prince's Trust Gala
фото: Кейт Бекинсейл на The Prince's Trust Gala
фото: Сиенна Миллер на The Prince's Trust Gala фото: Рита Ора на The Prince's Trust Gala
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