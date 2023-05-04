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Режиссёра Женю Беркович задержали по делу об оправдании терроризма

4 мая
2023 год

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4 мая 2023

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оправдании терроризма в отношении спектакля «Финист Ясный Сокол» по пьесе драматурга Светланы Петрийчук. Героини спектакля - «женщины, решившие виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию». В основу спектакля легли реальные приговоры и протоколы допросов женщин из России, Казахстана и Узбекистана. Авторы спектакля поставили себе задачу разобраться в их мотивации. В 2022 году спектакль получил «Золотую маску» в двух номинациях - «Драма/работа драматурга» и «Драма/работа художника по костюмам».

Режиссёра Женю Беркович задержали по делу об оправдании терроризма

4 мая в Москве была задержана режиссёр спектакля Женя Беркович. В это же время в Петербурге в доме у её матери Елены Эфрос и бабушки Нины Катерли был проведён обыск. По этому же делу в аэропорту «Внуково» была задержана драматург Светлана Петрийчук.

Режиссёра Женю Беркович задержали по делу об оправдании терроризма
фото: Женя Беркович

Спустя несколько часов после задержания правозащитники, работающие с Беркович, сообщили СМИ, что дело было возбуждено по факту преступления, а не против конкретных лиц. Пока что Беркович, а также её мать и бабушка проходят по нему в качестве свидетелей.

Режиссёра Женю Беркович задержали по делу об оправдании терроризма
фото: Светлана Петрийчук
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обсуждение >>
№ 3
Валентина В. Орлова.   4.05.2023 - 16:55
Баста, карапузики, кончилися танцы! Отошла лафа самовыражаться за госчёт. Создайте театр на свои деньги, пишите себе сценарии и хоть голыми там бегайте друг перед другом, испражняйтесь, а национальные... читать далее>>
№ 2
Pumpkin   4.05.2023 - 16:37
что вы несете вообще?)) сами себя слышите? во-первых, оскорбили женщину, а во-вторых ее творчество. то, что она написала и поставила, было оценено даже наградами. И никакого оправдания терроризма там нет.... читать далее>>
№ 1
Терентий   4.05.2023 - 16:00
Ну а как ещё ей выделится из толпы? Страшненькая, бездарная, а мужика то хочется...А тут такие учителя и Гоголь-центр) Результат на лице и срок в активе) читать далее>>
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Режиссёра Женю Беркович задержали по делу об оправдании терроризма фотографии
Режиссёра Женю Беркович задержали по делу об оправдании терроризма фотографии
Режиссёра Женю Беркович задержали по делу об оправдании терроризма фотографии
Режиссёра Женю Беркович задержали по делу об оправдании терроризма фотографии
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Деконструкция «ПираМММида»

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