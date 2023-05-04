Режиссёра Женю Беркович задержали по делу об оправдании терроризма

Анастасия Резник: «Я бы хотела играть максимально разноплановые роли»
Актриса из сериала «Капельник» и фильма «Непослушная» о жизненном опыте, юморе и отношении к негативу
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оправдании терроризма в отношении спектакля «Финист Ясный Сокол» по пьесе драматурга Светланы Петрийчук. Героини спектакля - «женщины, решившие виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию». В основу спектакля легли реальные приговоры и протоколы допросов женщин из России, Казахстана и Узбекистана. Авторы спектакля поставили себе задачу разобраться в их мотивации. В 2022 году спектакль получил «Золотую маску» в двух номинациях - «Драма/работа драматурга» и «Драма/работа художника по костюмам».
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