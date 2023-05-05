Как Хоакин Феникс с ума сходил: Что пришлось пережить актёру ради своих ролей

В российский прокат вышел фильм Ари Астера «Все страхи Бо»
, в котором главную роль великовозрастного невротика сыграл Хоакин Феникс
. Известный комплексным (и иногда безумным) подходом к вживанию в образ, Феникс часто идет на радикальные меры, чтобы правдоподобно сыграть своего персонажа. Вспоминаем, что довелось пережить актёру ради его ролей.
Полтора года притворялся психом и строил карьеру музыканта
В 2008 году Хоакин Феникс объявил, что завершает карьеру и уезжает из Голливуда, чтобы заняться хип-хипом. Феникс изменился физически: набрал вес, отрастил волосы и бороду. На вечернем шоу Дэвида Леттермана
, куда Феникс пришёл, чтобы продвигать недавний фильм «Любовники»
, он не говорил о фильме вообще – вместо этого мямлил что-то нечленораздельное и вёл себя максимально неловко. Публика его выходки не оценила. Казалось, что карьера действительно близка к завершению.
На самом деле всё это было выдумкой. Феникс и его близкий друг Кейси Аффлек
решили снять мокьюментари «Я всё ещё здесь»
, который бы исследовал психические расстройства актёров и то, как публика зачарованно смакует каждую грязную подробность их жизни. Фениксу предстояло публично сходить с ума, а Аффлеку – фиксировать его каждое неловкое движение. Фильм вышел в 2011 году и превзошел все ожидания: получился правдоподобный портрет артиста на грани краха, попытка творческого переосмысления последствий жизни человека под пристальным взором общественности.
Заставлял съемочную группу относиться к актёрам как к реальным заключенным
В фильме «Переступить черту»
, в котором Феникс играет легендарного кантри-звезду Джонни Кэша
, есть ключевая сцена, когда музыкант выступает в тюрьме. Во время съёмок Феникс запретил кормить, поить и отпускать в туалет статистов, которые играли заключенных. Так он хотел создать на площадке необходимое напряжение.
Заставлял называть себя чужим именем
Но и для самой роли Кэша Феникс постарался сполна. У певца был гулкий баритон, а голос Феникса был ближе к октаве Джона Леннона
или Дэвида Боуи
. Кэш был ростом 1,85 метров, а Феникс – немного ниже. И всё же каким-то образом ему удалось перевоплотиться. Как? Возможно, помогли месяцы, проведённые в музыкальном учебном лагере. Или прочитанная биография певца и постоянная игра на гитаре во время съёмок. Кроме того, Феникс отказался реагировать на своё собственное имя и отзывался только на Джона Рэя Кэша
(настоящее имя певца). Усилия актёра оправдались: за роль в фильме он получил номинацию на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.
Стал пожарным
Чтобы убедительно сыграть пожарного в фильме «Команда 49: Огненная лестница»
, Феникс перевоплотился в спасателя в реальной жизни. Не удовлетворившись простым интервью с пожарными о том, каково это оказаться в ловушке в горящем здании, Феникс поступил в Академию пожарных Балтимора, чтобы изучить все тонкости профессии. Он упорно работал, старался подогнать своё тело под физические требования и успешно закончил обучение. Вскоре он уже работал на пожарной машине вместе с командой и тушил пожары. Он даже сделал татуировку с талисманом отдела — занятой пчёлкой, чтобы запомнить проведенное в качестве пожарного время.
Морил себя голодом
Для роли Иисуса в фильме «Мария Магдалина»
Хоакин прочитал все четыре Евангелия и пришёл к выводу, что информация в них слишком противоречива. Поэтому он начал тщательно подбирать характерные черты Сына Божьего, которые казались ему наиболее близкими и «человечными». Чтобы выглядеть истощённым, Феникс сел на строгую диету, ограничив себя 300 калориями в день. Всё усложнялось тем, что съёмки фильма проходили на Сицилии, где устоять перед пастой и бокалом вина было практически невозможно. Для завершения образа Феникс отрастил волосы и густую неопрятную бороду. И снова, казалось, растворился в своём персонаже. Как сказал в интервью режиссёр фильма Гарт Дэвис
: «Работа с Хоакином похожа на работу с прекрасным диким животным. Вы должны дать пространство свободы, чтобы его игра могла свободно перемещаться: сырая, неискушённая и по-настоящему естественная… Я не думал ни о каком другом человеке, который мог бы сыграть Иисуса»
.
Поставил брекеты
В фильме «Мастер»
Феникс сыграл Фредди Куэлла, ветерана Второй мировой войны, обладателя специфичной ухмылки. Актёр пошёл к дантисту и поставил брекеты, сцепив верхнюю и нижнюю челюсти специальными резинками, чтобы повторить мимику лица Фредди.
Много смеялся
Для роли Артура Флека в фильме «Джокер»
Феникс специально сбросил 23 килограмма. Как оказалось, такая быстрая потеря веса повлияла на актёра не только физически, но и психологически: «Вы реально становитесь плохим человеком, когда так резко худеете за короткий промежуток времени»
, – шутил Феникс в интервью.
Но похудение было только частью огромного процесса по преображению. Феникс постоянно смотрел видео с людьми, страдающими от патологического смеха: «В сценарии смех был описан как нечто болезненное. Я долго репетировал в одиночестве и потом попросил режиссёра послушать мой смех, потому что должен был быть уверен, что смогу это сделать на площадке перед другими людьми. Мне не хотелось имитировать смех, мне хотелось его найти»
, – рассказывал актёр. В итоге многие критики и зрители заявили, что смех Джокера именно в исполнении Феникса самый пронзительный и запоминающийся.
«Все страхи Бо» в прокате с 4 мая.
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