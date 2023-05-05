Дрю Бэрримор отказалась вести шоу MTV Movie & TV Awards, чтобы поддержать голливудских сценаристов

В апреле Гильдия сценаристов США объявила о забастовке, поводом для которой стали неудавшиеся переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения, длившиеся шесть недель. Бастующие сценаристы отказываются выполнять свою работу из-за низкой зарплаты и плохих условий труда, требуя увеличить процент доходов от стримингов.
В знак солидарности с бастующими сценаристами Дрю Бэрримор отказалась вести церемонию MTV Movie & TV Awards, однако отметила, что может стать ведущей в следующем году ввиду хороших отношений с MTV.
«Всё, что мы ценим и чтим в кино и на телевидении, рождается из их творчества. И пока соглашение не будет достигнуто, я предпочитаю подождать. Я буду наблюдать из дома и надеюсь, что вы присоединитесь ко мне. Я благодарю MTV, они являются одними из лучших партнёров, с которыми я когда-либо работала. И я не могу дождаться, когда стану частью этого шоу в следующем году и смогу по-настоящему отметить всё, что создал MTV», – заявила Бэрримор.
Из‑за забастовки уже приостановились шоу «Jimmy Kimmel Live!» («Джимми Киммел в прямом эфире»), «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» («Ночное шоу с Джимми Фэллоном»), «Late Night with Seth Meyers» («Поздней ночью с Сетом Майерсом»), «Real Time with Bill Maher» («Реальное время с Биллом Махером») и другие. Телеканалы NBC, ABC и CBS, которые выпускают эти программы, в вечернее время будут транслировать предыдущие эпизоды.
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