Женю Беркович и Светлану Петрийчук арестовали на два месяца

Режиссёра Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, задержанных по делу об оправдании терроризма, арестовали на два месяца. Они будут находиться в СИЗО до 4 июля.
фото: Женя Беркович
Беркович и Петрийчук обвиняют в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», получившего две премии «Золотая маска». В основе его сюжета история о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.
Во время суда адвокат режиссёра отметила, что версия, согласно которой спектакль оправдывает терроризм, надуманная, поскольку «Финист Ясный Сокол» был поддержан Минкультом и получил две премии. Адвокат Петрийчук также отметил, что в 2019 году пьесу высоко оценили работники ФСИН, перед которыми выступили артисты местного ТЮЗа.
фото: Светлана Петрийчук
Однако лингвистическая экспертиза, которую проводил Московский государственный лингвистический университет, пришла к выводу, что в спектакле есть высказывания, оправдывающие выезд из России молодых женщин, чтобы присоединиться к ИГИЛ*, одобряющие деятельность этой террористической организации, указывая на ее «свободность и инновационный характер», ее «моральное и духовное превосходство».
В деле есть ещё одна экспертиза — «деструктологическая». Экспертиза выявила признаки следующих «деструктивных идеологий»: ИГИЛ*, субкультуры русских жен-неофиток террористов, а также «идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России».
обсуждение >>