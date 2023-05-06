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Женю Беркович и Светлану Петрийчук арестовали на два месяца

6 мая
2023 год

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6 мая 2023
Режиссёра Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, задержанных по делу об оправдании терроризма, арестовали на два месяца. Они будут находиться в СИЗО до 4 июля.

Женю Беркович и Светлану Петрийчук арестовали на два месяца
фото: Женя Беркович

Беркович и Петрийчук обвиняют в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», получившего две премии «Золотая маска». В основе его сюжета история о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.

Во время суда адвокат режиссёра отметила, что версия, согласно которой спектакль оправдывает терроризм, надуманная, поскольку «Финист Ясный Сокол» был поддержан Минкультом и получил две премии. Адвокат Петрийчук также отметил, что в 2019 году пьесу высоко оценили работники ФСИН, перед которыми выступили артисты местного ТЮЗа.

Женю Беркович и Светлану Петрийчук арестовали на два месяца
фото: Светлана Петрийчук

Однако лингвистическая экспертиза, которую проводил Московский государственный лингвистический университет, пришла к выводу, что в спектакле есть высказывания, оправдывающие выезд из России молодых женщин, чтобы присоединиться к ИГИЛ*, одобряющие деятельность этой террористической организации, указывая на ее «свободность и инновационный характер», ее «моральное и духовное превосходство».

В деле есть ещё одна экспертиза — «деструктологическая». Экспертиза выявила признаки следующих «деструктивных идеологий»: ИГИЛ*, субкультуры русских жен-неофиток террористов, а также «идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России».

Адвокаты Беркович просили приобщить к делу более 20 личных поручительств известных деятелей искусства и общественников. За режиссёра заступились Олег Меньшиков, Константин Райкин, Вениамин Смехов, Борис Мильграм, Ксения Собчак, Нюта Федермессер, Максим Виторган, директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова, член СПЧ при президенте Роман Романов. Личное поручительство за Петрийчук написали Андрей Звягинцев, Ксения Собчак, Ксения Перетрухина, Сергей Невский, Людмила Петрановская, Эмиль Капелюш и Олег Липовецкий.

* «Исламское государство» признано в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.
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