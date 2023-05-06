СМИ: Киану Ривз начал готовиться к тайной свадьбе

58-летний Киану Ривз
начал подготовку к тайной свадьбе со своей возлюбленной, 50-летней художницей Александрой Грант
. Об этом сообщает RadarOnline
.
Источники, близкие к паре, утверждают, что свадьба должна состояться этим летом и пройдёт без шума и хлопот: «Они хотят сохранить всё в тайне от всех, за исключением членов семьи и нескольких близких друзей»
, – поделились в окружении артиста.
Киану Ривз и Александра Грант познакомились в 2011 году во время работы над книгой актёра «Ода счастью» (художница ее иллюстрировала). О том, что пара состоит в отношениях стало известно осенью 2019 года. Киану и Александра появились вместе на благотворительном мероприятии LACMA Art + Film в Музее искусств Лос-Анджелеса.
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