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СМИ: Киану Ривз начал готовиться к тайной свадьбе

6 мая
2023 год

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6 мая 2023
58-летний Киану Ривз начал подготовку к тайной свадьбе со своей возлюбленной, 50-летней художницей Александрой Грант. Об этом сообщает RadarOnline.

СМИ: Киану Ривз начал готовиться к тайной свадьбе

Источники, близкие к паре, утверждают, что свадьба должна состояться этим летом и пройдёт без шума и хлопот: «Они хотят сохранить всё в тайне от всех, за исключением членов семьи и нескольких близких друзей», – поделились в окружении артиста.

Киану Ривз и Александра Грант познакомились в 2011 году во время работы над книгой актёра «Ода счастью» (художница ее иллюстрировала). О том, что пара состоит в отношениях стало известно осенью 2019 года. Киану и Александра появились вместе на благотворительном мероприятии LACMA Art + Film в Музее искусств Лос-Анджелеса.
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СМИ: Киану Ривз начал готовиться к тайной свадьбе фотографии
СМИ: Киану Ривз начал готовиться к тайной свадьбе фотографии
СМИ: Киану Ривз начал готовиться к тайной свадьбе фотографии
СМИ: Киану Ривз начал готовиться к тайной свадьбе фотографии
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