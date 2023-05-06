СМИ: Киану Ривз начал готовиться к тайной свадьбе

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Лайфстайл У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился ребёнок Актёр стал отцом в третий раз

Новости кино Антон Лапенко и Тимофей Трибунцев ищут «Исчезнувшего велосипедиста» Фильм по мотивам одноименной пьесы поставит известный театральный режиссер Юрий Муравицкий

Новости кино В День Победы состоится премьера фильма «Топор 1945» с Андреем Смоляковым НТВ покажет 9 мая все части военной драмы

Рецензии на фильмы «Юра дворник»: С луной на поводке, с метлой в руках По мотивам реальной истории об уфимском дворнике

Новости кино Ольга Будина вернется к роли земского доктора 15 мая Премьера многосерийной драмы с подзаголовком «Восемь лет спустя» состоится на телеканале «Россия»