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«Мрак сгущается»: Суд может закрыть Театр Льва Додина на три месяца

6 мая
2023 год

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6 мая 2023
Вечером 5 мая в Петербурге были опечатаны двери Малого драматического театра – Театра Европы, руководителем которого является режиссёр Лев Додин. Одним из первых этой новостью поделился депутат городского Заксобрания Борис Вишневский: «Обнаружили, якобы, "недостатки" по линии пожарной безопасности и по "санитарно-эпидемиологической" части. Все, как обычно, когда надо наехать на неугодных».

«Мрак сгущается»: Суд может закрыть Театр Льва Додина на три месяца

Деятельность театра приостановлена по требованию Роспотребнадзора до 11 мая, когда пройдёт суд, по итогам которого может быть принято решение продлить закрытие театра на срок до 90 дней для устранения недостатков.

В этот же день, 5 мая в Москве состоялся суд над режиссёром Женей Беркович и драматургом Светланой Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма в спектакле «Финист - Ясный Сокол». По итогам слушания Беркович и Петрийчук отправили на два месяца в СИЗО.

«Мрак сгущается»: Суд может закрыть Театр Льва Додина на три месяца
фото: Женя Беркович на суде

«Мрак сгущается»: Суд может закрыть Театр Льва Додина на три месяца
фото: Светлана Петрийчук на суде

Ещё одно совпадение, касающееся уже непосредственно репертуара МДТ - доносы главы ФПБК Виталия Бородина в прокуратуру с просьбой проверить актёра Данилу Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. Козловскому пока что не удалось подать ответный иск о клевете - суд отказался принимать документы, сославшись на неправильное составление иска. Но ещё до каких бы то ни было официальных обвинений и разбирательств в отношении актёра руководство МДТ было вынуждено отменить показы двух спектаклей с его участием, намеченные на конец апреля, и перенесло их на конец мая.

«Мрак сгущается»: Суд может закрыть Театр Льва Додина на три месяца
фото: Данила Козловский в спектакле МДТ
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Евгения БерковичЛев ДодинДанила КозловскийСветлана Петрийчук
театры
МДТ

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«Мрак сгущается»: Суд может закрыть Театр Льва Додина на три месяца фотографии
«Мрак сгущается»: Суд может закрыть Театр Льва Додина на три месяца фотографии
«Мрак сгущается»: Суд может закрыть Театр Льва Додина на три месяца фотографии
«Мрак сгущается»: Суд может закрыть Театр Льва Додина на три месяца фотографии
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