«Мрак сгущается»: Суд может закрыть Театр Льва Додина на три месяца

Вечером 5 мая в Петербурге были опечатаны двери
Малого драматического театра – Театра Европы
, руководителем которого является режиссёр
Лев Додин
.
Одним из первых этой новостью поделился
депутат городского Заксобрания
Борис Вишневский
:
«Обнаружили, якобы, "недостатки" по линии пожарной безопасности и по "санитарно-эпидемиологической" части. Все, как обычно, когда надо наехать на неугодных»
.
Деятельность театра приостановлена по требованию Роспотребнадзора до 11 мая, когда пройдёт суд, по итогам которого может быть принято решение продлить закрытие театра на срок до 90 дней для устранения недостатков.
В этот же день, 5 мая в Москве состоялся суд над режиссёром
Женей Беркович
и драматургом
Светланой Петрийчук
,
которых обвиняют в оправдании терроризма в спектакле «Финист - Ясный Сокол»
. По итогам слушания
Беркович и Петрийчук отправили на два месяца в СИЗО
.
фото: Женя Беркович на суде
фото: Светлана Петрийчук на суде
Ещё одно совпадение, касающееся уже непосредственно репертуара МДТ -
доносы главы ФПБК Виталия Бородина
в прокуратуру с просьбой проверить актёра
Данилу Козловского
на
предмет дискредитации ВС РФ.
Козловскому пока что не удалось
подать ответный иск о клевете
-
суд отказался принимать документы
, сославшись на неправильное составление иска. Но ещё до каких бы то ни было официальных обвинений и разбирательств в отношении актёра руководство МДТ было вынуждено отменить показы двух спектаклей с его участием, намеченные на конец апреля, и перенесло их на конец мая.
фото: Данила Козловский в спектакле МДТ
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