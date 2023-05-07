Приянка Чопра рассказала о неудачной операции на лице

Приянка Чопра
стала гостьей шоу Говарда Стерна
и рассказала
о неудачной операции на лице, которая едва не положила конец её карьере. Актриса призналась, что во время восстановления пережила глубокую депрессию.
На заре 2000-х Приянка обратилась за помощью к хирургу, чтобы удалить полип в носовой полости. Однако врачи допустили ошибку во время процедуры и удалили слишком много полипов, что привело к разрушению носа – он оказался сломан. Это сказалось на внешнем виде актрисы, из-за чего её уволили с трёх проектов.
«Это была тёмная полоса. Я была связана контрактом с крупными проектами. После операции моё лицо стало совершенно другим, и я впала в глубокую, глубокую депрессию. Мой отец, тоже хирург, был очень расстроен тем, что это произошло, и даже винил в произошедшем себя. Это было похоже на то, как будто у меня выдернули ковёр из-под ног. Меня выгнали из трёх фильмов»
, – поделилась воспоминаниями Приянка.
Тогда актриса подумала, что её актёрская карьера закончилась, не успев начаться. Её психическое здоровье ухудшилось настолько, что она не выходила из дома. Вскоре отец предложил сделать ей ещё одну корректирующую операцию: «Я была в ужасе от этого, но он сказал: «Я буду с тобой в комнате». Он держал меня за руки и помог мне вернуть уверенность в себе»
.
Болливудский режиссёр Анил Шарма
предложил Чопре роль второго плана в фильме, в котором она изначально была утверждена на главную роль. С тех пор актриса стала получать работу в других проектах, а её карьера постепенно пошла в гору.
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