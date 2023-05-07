Эмбер Хёрд покинула Голливуд и переехала в Испанию

Эмбер Хёрд
покинула Голливуд и переехала в Мадрид со своей 2-летней дочерью Уной
. Об этом сообщает Daily Mail
.
«Она говорит на двух языках и счастлива там, воспитывая дочь вдали от всего шума»
, – сообщила собеседница издания. Тем не менее Эмбер может вернуться обратно в Голливуд, если ей предложат рабочий контракт: «Я не думаю, что она торопится вернуться на работу или в Голливуд, но она, вероятно, вернётся, когда придёт время, ради правильного проекта»
. В июле прошлого года актриса продала свой дом в Калифорнии за 1,1 млн долларов и с тех пор проводит много времени в Испании.
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