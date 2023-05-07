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Эмбер Хёрд покинула Голливуд и переехала в Испанию

7 мая
2023 год

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7 мая 2023

Эмбер Хёрд покинула Голливуд и переехала в Мадрид со своей 2-летней дочерью Уной. Об этом сообщает Daily Mail.

Эмбер Хёрд покинула Голливуд и переехала в Испанию

«Она говорит на двух языках и счастлива там, воспитывая дочь вдали от всего шума», – сообщила собеседница издания. Тем не менее Эмбер может вернуться обратно в Голливуд, если ей предложат рабочий контракт: «Я не думаю, что она торопится вернуться на работу или в Голливуд, но она, вероятно, вернётся, когда придёт время, ради правильного проекта». В июле прошлого года актриса продала свой дом в Калифорнии за 1,1 млн долларов и с тех пор проводит много времени в Испании.

Эмбер Хёрд покинула Голливуд и переехала в Испанию
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обсуждение >>
№ 1
Dima111   7.05.2023 - 21:21
После всем известных событий, связанных с ней, новость про нее вызывает неприязнь. Очень скользкая актриса. Как будто совсем неискренняя. Ей лучше отмывать свою репутацию. читать далее>>
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Эмбер Хёрд покинула Голливуд и переехала в Испанию фотографии
Эмбер Хёрд покинула Голливуд и переехала в Испанию фотографии
Эмбер Хёрд покинула Голливуд и переехала в Испанию фотографии
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