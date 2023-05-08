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«Я посижу и подожду чего-то стоящего»: Эмма Уотсон о перерыве в актёрской карьере

8 мая
2023 год

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8 мая 2023
Эмма Уотсон вот уже пять лет не появлялась в кино - последний раз имя актрисы появилось в информационном поле в связи с выходом рекламы парфюма Prada Paradoxe, лицом которого стала Эмма. Поэтому поводом для нового интервью с актрисой стала вовсе не очередная роль, а участие Эммы в семейном предприятии. Младший брат Эммы Алекс запустил во Франции производство собственного джина «Renais» («Возрождение»), и привлёк к своему начинанию сестру и отца.

«Я посижу и подожду чего-то стоящего»: Эмма Уотсон о перерыве в актёрской карьере
фото: Эмма и Алекс

65-летний Крис Уотсон - партнёр в крупной международной юридической компании, специализирующейся на праве в сфере коммуникаций. Однако истинной страстью Криса вот уже несколько десятилетий является виноделие. В конце 1980-х Крис с женой Жаклин переехали в Париж, где родились Эмма и Алекс. Исследуя Францию, Крис заехал в легендарную деревушку Шабли и навсегда влюбился в это место. И хотя семья в итоге вернулась в Англию, Крис с детьми ежегодно возвращались в Шабли. Возвращаться было куда - в 1991 году Крис купил свой первый виноградник и 8 долгих лет провёл в борьбе с французской бюрократией, прежде чем смог приступить к выращиванию своего винограда. На сегодняшний день Крис владеет семью виноградниками на паях с друзьями и является важным членом сообщества местных виноделов.

«Я посижу и подожду чего-то стоящего»: Эмма Уотсон о перерыве в актёрской карьере
фото: Эмма с отцом Крисом Уотсоном

В подростковом возрасте, пока Эмма блистала на премьерах фильмов о Гарри Поттере, Алекс приезжал в Шабли на каникулы и помогал отцу с работой на виноградниках. Будучи братом суперзвезды, Алекс имел все шансы тоже протиснуться в шоу-бизнес. Но ни шоу-бизнес, ни философский факультет академии в Бристоле его не прельстили - вместо всего этого он предпочитал работать в пабах и ресторанах - его очаровывал дух гостеприимства, царящий в сфере общепита. В итоге, поработав маркетологом на крупные алкогольные бренды, Алекс загорелся идеей основать собственный бренд джина с виноградным ароматом.

Эмма и Алекс выросли в семье, где царил культ вина и еды, а алкоголь вовсе не был под запретом. «Я была крайне удивлена тому, какой ажиотаж охватывал других детей при мысли о том, что им удастся заполучить алкоголь. Папа давал мне воду с вином на обед, когда я была ещё ребёнком. И у меня никогда и мысли не было о том, что алкоголь нужен для того, чтобы напиться до беспамятства. Поэтому я была немного сбита с толку, когда в подростковом возрасте мои ровесники думали, что алкоголь - это запретный плод».

«Я посижу и подожду чего-то стоящего»: Эмма Уотсон о перерыве в актёрской карьере
фото: Эмма Уотсон

«Я очень люблю культуру сбора урожая во Франции. Мне нравится то, как это объединяет людей. Ритуалы, история. Для меня это неразрывно связано с идеей семейственности и даёт ощущение заземлённости - есть место, куда я могу возвращаться год за годом».

Снимаясь в кино, Эмма на некоторое время выпала из этого цикла из-за плотного графика: «Но теперь, когда я не снимаюсь каждый год, у меня гораздо больше времени. Алекс - эксперт в области изготовления джина, папа - знаток вина и виноделия, и было очень приятно получить предложение поучаствовать в этом предприятии».

Эмма не просто партнёр с громким именем в семейном бизнесе, актриса взяла на себя функции арт-директора. «Я не могла допустить, чтобы кто-то другой занимался этим, потому что это наша семья, наша история. Конечно, в первую очередь мы заинтересованы в продаже продукта, но если это будет сделано без души, мне будет неприятно».

«Я посижу и подожду чего-то стоящего»: Эмма Уотсон о перерыве в актёрской карьере
фото: Тот самый джин

Актриса не снималась с 2018 года, последним фильмом с её участием стали «Маленькие женщины» Греты Гервиг. Эмма призналась, что в актёрской карьере её больше всего тяготили пиар-компании. А точнее налагаемая на актёров ответственность, диспропорциональная их реальному вкладу в производство фильма.

«Если честно, я не была очень уж счастлива. Думаю, что я чувствовала себя как будто запертой в клетке. Самым сложным была обязанность продвигать продукт, качество которого я не особенно контролировала. Стоять на премьерах перед журналистами и отвечать на однотипные вопросы о том, как всё это согласуется с моей точкой зрения. Необходимость быть лицом и представителем вещей, в процесс создания которых я не очень-то была вовлечена - это самое тяжелое. Я несла эту ответственность и в то же время чувствовала сильное разочарование - потому что у меня не было права голоса. И я потихоньку начала понимать, что хочу быть представителем продукта, в ответ на критику которого я могла бы с чистой совестью и без ненависти к себе ответить: «Да, я напортачила, это было моё решение, мне следовало принять решение получше».

«Я посижу и подожду чего-то стоящего»: Эмма Уотсон о перерыве в актёрской карьере
фото: Эмма Уотсон

В прошлом году Эмма дебютировала в режиссуре, сняв рекламный ролик для Prada Paradoxe. «Мне всегда говорили, что мне следует заняться режиссурой или продюсированием, ещё когда я снималась в Поттере. Меня беспокоило, что это слишком технические отрасли, не творческие, и я не смогу применить там свои навыки. Только просьбы от Алекса и друзей, которым надо было то фотосессию организовать, то снять какое-то видео, заставили меня осознать, что я вообще-то очень многое об этом знаю и понимаю. Быть режиссёром - казалось, что это что-то недостижимое. Не думаю, что у меня хватало уверенности в себе. Да, это странно, учитывая, что я выросла на съёмочной площадке».

Рекламным роликом парфюма дело не закончилось - позже Эмму попросили срежиссировать музыкальный клип для исполнителя, имя которого она пока что не раскрывает, но уверяет, что оно у всех на слуху. Что же касается актёрской профессии - Эмма вовсе не собирается уходить из неё. Но нервничать по поводу отсутствия ролей она тоже не собирается. «Я с удовольствием посижу и подожду чего-то стоящего. Мне нравится то, что я делаю. Главное - найти способ делать это, не разрываясь на части. Мне совершенно не хочется возвращаться в режим робота. Зачем? Какой в этом смысл?»
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Грета ГервигЭмма Уотсон
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Маленькие женщины

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«Я посижу и подожду чего-то стоящего»: Эмма Уотсон о перерыве в актёрской карьере фотографии
«Я посижу и подожду чего-то стоящего»: Эмма Уотсон о перерыве в актёрской карьере фотографии
«Я посижу и подожду чего-то стоящего»: Эмма Уотсон о перерыве в актёрской карьере фотографии
«Я посижу и подожду чего-то стоящего»: Эмма Уотсон о перерыве в актёрской карьере фотографии
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