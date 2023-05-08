«Я посижу и подожду чего-то стоящего»: Эмма Уотсон о перерыве в актёрской карьере

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7 мая Эмбер Хёрд покинула Голливуд и переехала в Испанию Актриса может вернуться обратно, если ей предложат рабочий контракт

7 мая Приянка Чопра рассказала о неудачной операции на лице Удаление полипов в носу чуть не разрушило карьеру актрисы

6 мая СМИ: Киану Ривз начал готовиться к тайной свадьбе Его избранницей стала художница Александра Грант