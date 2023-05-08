«Потише, не вылезай - это не про меня»: Мила Ершова о своём «непокладистом» характере

18 мая в онлайн-кинотеатре Okko выйдет
сериал «Плейлист волонтёра»
, в котором Иван Янковский
и Мила Ершова
играют участников поисково-спасательного отряда. Ершова, знакомая зрителям по сериалам «Фандорин. Азазель»
, «Беспринципные»
и «Трудные подростки»
, получила актёрское образование с третьего раза - и всё из-за своей взыскательности и умения прислушиваться к собственным ощущениям.
Прежде, чем попасть в Высшую школу сценических искусств к Константину Райкину
, Мила Ершова сначала поступила в Щепкинское училище на курс Бориса Клюева
, откуда через год ушла в школу-студию МХАТ к Дмитрию Брусникину
. Однако мечта учиться в МХАТе обернулась разочарованием, и взяв паузу на год, Ершова поступила к Райкину.
Благодаря всё той же взыскательности, Ершова решила, что служба в театре - не для неё. О чём актриса рассказала в интервью изданию «7 Дней»
.
«Я не хотела числиться в труппе, это сильная зависимость. Театральным актёрам надо постоянно отпрашиваться на съёмки. Чтобы тебя отпустили, чуть ли не на коленях приползти и сказать: «Боже мой, пожалуйста, честное слово, театр на первом месте, просто мне нужны деньги». Мне ещё во время учёбы это успело надоесть. И я не хочу играть в массовке, мне просто плохо от одной мысли. Не могу с этим смириться, с собой договориться. Но в репертуарном театре тебя никто не спрашивает, а просто говорят: «Вот твоя роль, вот даты». Я - человек свободолюбивый. Мне хочется, чтобы с театром было так же, как с кино, и я могла бы сказать: «Спасибо, но эта роль мне не интересна»
.
Несмотря на юный возраст и небольшой опыт, актриса смело отстаивает собственные интересы и всегда прямо говорит о том, что ей не нравится. «Я не ссорюсь с людьми, я не истеричка, нет такого, что я вдруг взрываюсь и начинаю выносить мозг. Просто, если мне кто-то или что-то не нравится, я это говорю. Естественно, у меня нет задачи кого-то обидеть. Например, мне не нравится костюм моей героини, и я могу сказать: «Извините, давайте обсудим. Мне кажется, героиня не может такое носить». Я бы назвала свой характер непокладистым. Не могу смириться с тем, что что-то идёт не так. Потише, не вылезай - это не про меня. Я и в школе, и в институте всегда выражала свою точку зрения. Все сидят, молчат, боятся, а я встаю и говорю. Но если всё отлично складывается, если все занимаются своим делом, работают профессионально, то я никогда не стану капризничать»
.
Твёрдость и целеустремлённость Милы помогает ей избежать ненужного опыта и досадных ошибок и позволяет добиваться желаемого на своих условиях. Так произошло и с ролью во втором сезоне сериала «Беспринципные»
, в который актриса пробовалась с самого начала
. Но получила предложение, от которого сочла разумным отказаться. «На главные роли сразу утвердили медийных артистов, и единственным вариантом было сыграть в эпизоде, более того, все сцены предполагались постельными. Я сказала, что в подобных сценах сниматься точно не буду, просто не хочу. У меня принцип: игра должна стоить свеч! Странно сниматься в небольшом эпизоде в постельной сцене. В результате я решила, что этот проект для меня закрыт. Но начали снимать второй сезон, и мой агент говорит: «Мила, представляешь, кастинг-директор Мария Гоготова вспомнила про тебя, есть единственная роль, где нет постельной сцены! Там всего лишь невинный поцелуй, и всё». Я записала самопробы, отправила, и меня утвердили»
.
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