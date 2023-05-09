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«Там ты либо сломаешься, либо станешь мужиком»: Алексей Кравченко о службе в армии

9 мая
2023 год

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9 мая 2023
27 апреля в онлайн-кинотеатре Wink состоялась премьера военного детектива «Операция «Неман», повествующего о борьбе советских контрразведчиков с немецкими диверсантами на территории Западной Белоруссии. По случаю премьеры сериала на телеканале Рен-ТВ исполнитель одной из ролей Алексей Кравченко дал интервью изданию «7 Дней», в котором рассказал о своём дебюте в легендарном фильме Элема Климова «Иди и смотри», а также о службе в армии.

«Там ты либо сломаешься, либо станешь мужиком»: Алексей Кравченко о службе в армии

После выхода фильма «Иди и смотри» Кравченко, попавший в кино совершенно случайно, совершенно не думал о получении актёрского образования. Помня о завете Элема Климова, который пообещал, что в театральном его «испортят», Алексей после восьмого класса ушёл из школы в техническое училище осваивать профессию оператора станков с числовым программным управлением. Однако и тут Алексей не задержался - его призвали на три года в армию, где он обеспечивал сослуживцев продовольствием, выступая с концертами в посёлках и колхозах.

«[Я служил] во Владивостоке, не на самом флоте, а на ТТБ, торпедно-технической базе. В подводной лодке погружался: ближе к дембелю нам устраивали недальние «покатушки» на катерах и подлодках. То, что служил на берегу, стало настоящим подарком судьбы. Командир узнал, что я пою и играю на гитаре, и попросил создать музыкальную группу. И мы начали ездить с концертами по ближним городам, посёлками и колхозам. Проведёшь дискотеку в селе, а тебе председатель в качестве оплаты пригонит две фуры картошки. Она во Владивостоке дефицит, один мешок стоил бешеных денег, а ты в часть аж две фуры привозишь! Командир части был счастлив. Только наша группа вернётся с «гастролей», он говорит: «Езжайте в такой-то город, там обещали продукты дать…» А ещё у меня в армии были уникальные отпуска. Обычно солдата на родину отпускают на 10 дней. Но я умудрялся обаять дам-офицеров из административно-хозяйственного отдела, и они выписывали мне документы на 45 суток! Помню, прохожу однажды мимо командира, отдаю ему честь, а он: «Стоять!…Кравченко, ничего не хочу тебе сказать, но я уже начинаю забывать как ты выглядишь. Ты на сколько в отпуск ездишь?» Но в принципе он был очень хороший дядька, всё время ругал меня, что я не пишу маме писем…

«Там ты либо сломаешься, либо станешь мужиком»: Алексей Кравченко о службе в армии

Армия - это непросто, тебя там гоняют по полной. И ты либо сломаешься, либо станешь мужиком. Из меня армия сформировала человека. Притом что меня улица воспитывала, я никогда не был ябедой. Однажды мне так по башке надавали, что всю ночь тошнило. Но я не мог и подумать, чтобы нажаловаться маме. Служба меня ещё больше закалила. Я знаю, то такое неуставные отношения, меня никто там не жалел. Ночью поднимут: «Эй, артист, иди сюда», «лещей» надают. Ну ничего, нас бьют - мы крепчаем. Не знаю, какой бы я был, если бы не прошёл службу. Армия научила мозги включать, вести себя правильно - так, чтобы перед самим собой не было стыдно».
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обсуждение >>
№ 1
Дарья Логич   9.05.2023 - 15:55
Ну, оригинальный взгляд, но каждый имеет право на свое собственное мнение. К армии разные люди относятся прям диаметрально противоположно, что и понятно читать далее>>
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«Там ты либо сломаешься, либо станешь мужиком»: Алексей Кравченко о службе в армии фотографии
«Там ты либо сломаешься, либо станешь мужиком»: Алексей Кравченко о службе в армии фотографии
«Там ты либо сломаешься, либо станешь мужиком»: Алексей Кравченко о службе в армии фотографии
«Там ты либо сломаешься, либо станешь мужиком»: Алексей Кравченко о службе в армии фотографии
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