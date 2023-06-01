Райан Гослинг объяснил, почему не снимался в кино четыре года

Мощная промо-кампания фильма «Барби»
вернула Райана Гослинга
в поле общественного внимания. Дослужившись до секс-символа и всеобщего любимца в 2011
году, через три года актёр обзавёлся семьёй и ушёл с радаров, изредка появляясь в обречённых на успех проектах вроде оскароносного «Ла-Ла Ленда»
или сиквела «Бегущего по лезвию»
. После рождения второй дочери Гослинг ушёл в декрет аж на 4 года, отдав предпочтение семье. До появления детей актёр вообще не думал об отцовстве и был сосредоточен на карьере, воспринимая свою работу «как терапию». С рождением дочерей чары рассеялись, и актёр стал воспринимать свою работу именно как работу и не более того.
Сейчас актёр с семьёй живёт на юге Калифорнии. На съёмки каждого проекта Гослинг тащит с собой всю семью, поэтому, чтобы не мучить себя и домочадцев, актёр решил, что один-два фильма в год - более чем достаточно. А большую часть времени в году Райан проводит дома с семьёй, поскольку у них с Евой Мендес
нет няни, и им приходится справляться с детьми самостоятельно. В вопросах воспитания детей Гослинг полностью полагается на жену: «Она знает, что важно. Просто откуда-то знает. Так что если я в чём-то не уверен, я просто спрашиваю её»
.
Актёр признался, что в прошлом он искал жизни и творческого вдохновения в экстремальных ситуациях и местах. Сценарий его фильма «Как поймать монстра»
вырос из его же собственной поездки в Детройт, куда актёр отправился с камерой, чтобы снять разрушающиеся здания и город. И хотя Райан доволен и горд своим фильмом, его приоритеты безвозвратно изменились: «Всё, что происходит в моей жизни сейчас в стенах дома, кажется мне куда более забавным и вдохновляющим, чем то, на что я натыкался, рыская по заброшкам»
, - признался актёр в интервью изданию «GQ»
.
Неожиданное появление Гослинга в роли Кена уже вызвало массу пересудов о том, насколько 42-летний актёр вообще уместен в этой роли. Сам Гослинг относится к этим спорам с долей иронии и напоминает защитникам Кена о том, что до начала съёмок фильма всем всегда было наплевать на вечного спутника Барби, который спустя 60 лет своего существования так и остался «парнем с пляжа». В то время как его знаменитая подруга освоила такие мудреные профессии как врач и машинистка. Глядя на то, как дочери играют в Барби и Кена, Гослинг испытал жалость к кукле: «Я видел его, лежащего лицом в уличной грязи рядом с раздавленным лимоном. Этот парень заслуживает того, чтобы его историю рассказали»
.
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