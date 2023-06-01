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С Арми Хаммера сняли обвинения в сексуальном насилии

1 июня
2023 год

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1 июня 2023
После длительного расследования, проведенного полицией, окружной прокурор Лос-Анджелеса решил не выдвигать обвинения в сексуальном насилии против Арми Хаммера. Напомним, что женщина, назвавшаяся именем Эффи, в феврале 2021 года обвинила Хаммера в физическом, психологическом и эмоциональном насилии, которому она якобы подвергалась во время их с актёром нерегулярных отношений, которые растянулись на четыре года. Также заявительница утверждала, что в 2017 году актёр жестоко изнасиловал её. Хаммер категорически отверг обвинения.

С Арми Хаммера сняли обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура наняла для расследования опытных прокуроров, но им не удалось собрать доказательства, которых было бы достаточно для вынесения Хаммеру обвинения. «Как прокуроры, мы несём ответственность и можем выдвигать обвинения только в тех случаях, когда мы можем доказать виновность. Из-за сложности отношений [заявителя и обвиняемого] и невозможности доказать, что половой акт был насильственным и случился не по согласию, мы не можем выдвинуть обвинение без разумных сомнений» - гласит официальное заявление прокуратуры.

Кампания по уничтожению репутации Арми Хаммера развернулась летом 2020 года - сразу после того, как актёр объявил о разводе с женой. Внезапно соцсети и таблоиды начали наполняться откровениями девушек и женщин, которые были с актёром в сексуальной связи или переписке. Оказалось, что в браке Арми ни в чём себя не ограничивал, удовлетворяя свои взыскательные садо-мазохистские предпочтения на стороне. Вслед за скриншотами переписок, в которых актёр выступал кровожадным Дракулой, последовали сначала голословные обвинения в секс-каннибализме, а потом и будоражащие воображения мрачные истории о резьбе на причинных местах.

С Арми Хаммера сняли обвинения в сексуальном насилии

Девушки вроде Пейдж Лоренц получили свои пятнадцать минут славы и долгожданное интервью в глянце, а Арми - лишился карьеры. От сотрудничества с актёром отказалось агенство WME, да и о каком сотрудничестве могла идти речь после того, как актёра уволили со всех проектов, в которых он не успел сняться. По следам этой истории вышел документальный фильм о семье Хаммера, предки которого оказались убийцами, коррупционерами и мошенниками. Что, по мнению авторов, каким-то образом, видимо, кореллирует с сексуальными отклонениями самого Арми. Тем не менее, всё это время актёр продолжал настаивать на своей невиновности, заявляя, что абсолютно все его половые взаимодействия с прекрасными дамами были пропитаны обоюдным согласием. Но на всякий случай Арми отправился лечиться от сексоголизма и наркозависимости. В феврале текущего года в интервью «Air Mail» актёр признался, что вспыхнувший скандал навёл его на мысли о суициде. Теперь же, когда прокуратура сняла с него обвинения, Арми готов вернуть потерянное: «Я очень благодарен окружному прокурору за проведение тщательного расследования, которое привело его к тому же выводу, который я отстаивал всё это время - что никакого преступления совершено не было. Теперь, когда моё имя очищено, я с нетерпением жду начала нового, сложного процесса возвращения собственной жизни», - написал актёр в соцсетях.

С Арми Хаммера сняли обвинения в сексуальном насилии

Кажется, в 2023 году уже наметился один серьёзный тренд, имя которому «Оправданный белый цисгендерный мужчина». Потихоньку приходит в себя победивший бывшую жену в суде Джонни Депп, к которому вернулись и контракты, и роли и рукопожатность. А в минувшем феврале стало известно, что кампания против Мэрилина Мэнсона, которого несколько женщин обвинили в насилии, строилась на манипуляции и лжи.
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С Арми Хаммера сняли обвинения в сексуальном насилии фотографии
С Арми Хаммера сняли обвинения в сексуальном насилии фотографии
С Арми Хаммера сняли обвинения в сексуальном насилии фотографии
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