С Арми Хаммера сняли обвинения в сексуальном насилии

После длительного расследования, проведенного полицией, окружной прокурор Лос-Анджелеса решил не выдвигать обвинения в сексуальном насилии против Арми Хаммера
. Напомним, что женщина, назвавшаяся именем Эффи, в феврале 2021 года обвинила Хаммера в физическом, психологическом и эмоциональном насилии
, которому она якобы подвергалась во время их с актёром нерегулярных отношений, которые растянулись на четыре года. Также заявительница утверждала, что в 2017 году актёр жестоко изнасиловал её. Хаммер категорически отверг обвинения.
Прокуратура наняла для расследования опытных прокуроров, но им не удалось собрать доказательства, которых было бы достаточно для вынесения Хаммеру обвинения. «Как прокуроры, мы несём ответственность и можем выдвигать обвинения только в тех случаях, когда мы можем доказать виновность. Из-за сложности отношений [заявителя и обвиняемого] и невозможности доказать, что половой акт был насильственным и случился не по согласию, мы не можем выдвинуть обвинение без разумных сомнений»
- гласит официальное заявление прокуратуры.
Кампания по уничтожению репутации Арми Хаммера развернулась летом 2020 года - сразу после того, как актёр объявил о разводе с женой
. Внезапно соцсети и таблоиды начали наполняться
откровениями девушек и женщин, которые были с актёром в сексуальной связи или переписке. Оказалось, что в браке Арми ни в чём себя не ограничивал, удовлетворяя свои взыскательные садо-мазохистские предпочтения на стороне. Вслед за скриншотами переписок, в которых актёр выступал кровожадным Дракулой, последовали сначала голословные обвинения в секс-каннибализме
, а потом и будоражащие воображения мрачные истории о резьбе на причинных местах
.
Девушки вроде Пейдж Лоренц получили свои пятнадцать минут славы и долгожданное интервью в глянце, а Арми - лишился карьеры. От сотрудничества с актёром отказалось агенство WME, да и о каком сотрудничестве могла идти речь после того, как актёра уволили со всех проектов
, в которых он не успел сняться. По следам этой истории вышел документальный фильм о семье Хаммера
, предки которого оказались убийцами, коррупционерами и мошенниками. Что, по мнению авторов, каким-то образом, видимо, кореллирует с сексуальными отклонениями самого Арми. Тем не менее, всё это время актёр продолжал настаивать на своей невиновности, заявляя, что абсолютно все его половые взаимодействия с прекрасными дамами были пропитаны обоюдным согласием. Но на всякий случай Арми отправился лечиться от сексоголизма и наркозависимости
. В феврале текущего года в интервью «Air Mail» актёр признался
, что вспыхнувший скандал навёл его на мысли о суициде. Теперь же, когда прокуратура сняла с него обвинения, Арми готов вернуть потерянное: «Я очень благодарен окружному прокурору за проведение тщательного расследования, которое привело его к тому же выводу, который я отстаивал всё это время - что никакого преступления совершено не было. Теперь, когда моё имя очищено, я с нетерпением жду начала нового, сложного процесса возвращения собственной жизни»
, - написал актёр в соцсетях.
Кажется, в 2023 году уже наметился один серьёзный тренд, имя которому «Оправданный белый цисгендерный мужчина». Потихоньку приходит в себя победивший бывшую жену в суде Джонни Депп
, к которому вернулись и контракты
, и роли и рукопожатность. А в минувшем феврале стало известно, что кампания против Мэрилина Мэнсона
, которого несколько женщин обвинили в насилии, строилась на манипуляции и лжи.
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