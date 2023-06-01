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Аглая Тарасова рассказала о поездке в Африку

1 июня
2023 год

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1 июня 2023
В преддверии выхода сериала «Вика-Ураган» исполнительница главной роли Аглая Тарасова дала интервью изданию «Hello!», в котором, среди прочего, рассказала о поездке в Африке и о том, почему ей не хочется связываться с реалити-шоу.

Аглая Тарасова рассказала о поездке в Африку

О поездке в Африку

«Африка давно была моей мечтой, уже лет десять я хотела туда поехать. Я обожаю диких зверей, мечтала увидеть их вживую в их среде обитания. Так совпало, что в этом году у меня выдались свободные дни, и мои друзья Наташа и Мурад Османн, которые создали проект #FollowMeTo с фотографиями самых красивых мест на земле, позвали меня в тур. Я согласилась не раздумывая. За десять дней мы увидели столько удивительного, сколько люди не успевают за месяцы. Честно говоря, я даже устала после этого путешествия, потому что мы пытались изучить весь материк. Но я обязательно приеду в Африку еще.
Водопад Виктория просто невероятное место, где замирает дух. Ощущаешь гармонию с природой, понимаешь, что такое стихия и что такое наша планета. Желаю каждому человеку там побывать».

Аглая Тарасова рассказала о поездке в Африку

О реалити-шоу

«Меня звали, наверное, уже во все реалити-шоу нашей страны, но я всегда отказываюсь. Не то чтобы принципиально, просто мне не хочется, неинтересно… У меня были сомнения: может быть, стоит поучаствовать в «Последнем герое», потому что мои друзья участвовали. Но потом я посмотрела шоу и поняла, что это не для меня. Не доставляет мне удовольствия засовывать руки в ящики со змеями и тараканами, я не понимаю, для чего мне это нужно. Я люблю заниматься своей профессией. А рейтинги и повышение медийности меня не интересуют».
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