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Эмили Блант призналась, что не готова жертвовать семейными ритуалами ради карьеры

10 июня
2023 год

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10 июня 2023
В преддверии выхода главного блокбастера этого лета - драмы Кристофера Нолана «Оппенгеймер», исполнившая роль жены главного героя Эмили Блант появилась на обложке журнала «Harper’s Bazaar». В интервью изданию Блант рассказала, как материнство помогло ей выстроить приоритеты в вопросе выбора между карьерой и семьёй.

Эмили и её муж, актёр Джон Красински, живут в Нью-Йорке и воспитывают двух дочерей Хейзэл и Вайолет. Подобно многим современникам, Эмили отказывается жертвовать семьёй ради карьеры и живёт в режиме Райана Гослинга - пара проектов в год. Актриса установила жёсткие рамки - она не может покидать дочерей более чем на две недели. «Несмотря на то, что они выносливы и привыкли к такой странной жизни, им всё равно тяжело, когда мне приходится от них уезжать. В их распорядке дня есть основы, в отношении которых я не хочу идти на компромисс. Они хотят, что бы я будила их по утрам, отвозила в школу и укладывала спать. И мне хочется говорить, что я это сделаю. Для меня возможность соблюдать эти ритуалы подобна выдоху».

Эмили также призналась, что не понимает родителей, которых не охватывает ужас при мысли о том, что их дочь собралась стать актрисой. «У меня пальцы на ногах сворачиваются в трубочку, когда я слышу как люди говорят: «Моя дочь хочет быть актрисой». Мне хочется сказать: «Не надо, не делайте этого!». Ведь это очень жестокая индустрия, и в ней вас может поджидать много разочарований. Многие люди советуют вам не принимать всё близко к сердцу и на свой счёт - мол, ничего личного. Но тут всё личное, особенно, когда тебя начинают судить за то, как ты выглядишь. И вам приходится пережить и вытерпеть эту сторону профессии».

Самой Блант удаётся сохранить психическое здоровье путём отказа от социальных сетей и сопротивления соблазну читать критические обзоры. «Я нахожусь в блаженном неведении по поводу того, что люди обо мне думают, хорошее ли, плохое ли».
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№ 1
Матвей Брикун   10.06.2023 - 13:34
Когда подобные ритуалы делает другой человек, то получается, что он и воспитывает детей, а не настоящая мать. В её случае хорошо, что живет с мужем, а не одна. читать далее>>
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Эмили Блант призналась, что не готова жертвовать семейными ритуалами ради карьеры фотографии
Эмили Блант призналась, что не готова жертвовать семейными ритуалами ради карьеры фотографии
Эмили Блант призналась, что не готова жертвовать семейными ритуалами ради карьеры фотографии
Эмили Блант призналась, что не готова жертвовать семейными ритуалами ради карьеры фотографии
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