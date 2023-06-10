Эмили Блант призналась, что не готова жертвовать семейными ритуалами ради карьеры

В преддверии выхода главного блокбастера этого лета - драмы Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
, исполнившая роль жены главного героя Эмили Блант появилась на обложке журнала «Harper’s Bazaar»
. В интервью изданию Блант рассказала, как материнство помогло ей выстроить приоритеты в вопросе выбора между карьерой и семьёй.
Эмили и её муж, актёр Джон Красински
, живут в Нью-Йорке и воспитывают двух дочерей Хейзэл и Вайолет. Подобно многим современникам, Эмили отказывается жертвовать семьёй ради карьеры и живёт в режиме Райана Гослинга
- пара проектов в год. Актриса установила жёсткие рамки - она не может покидать дочерей более чем на две недели. «Несмотря на то, что они выносливы и привыкли к такой странной жизни, им всё равно тяжело, когда мне приходится от них уезжать. В их распорядке дня есть основы, в отношении которых я не хочу идти на компромисс. Они хотят, что бы я будила их по утрам, отвозила в школу и укладывала спать. И мне хочется говорить, что я это сделаю. Для меня возможность соблюдать эти ритуалы подобна выдоху»
.
Эмили также призналась, что не понимает родителей, которых не охватывает ужас при мысли о том, что их дочь собралась стать актрисой. «У меня пальцы на ногах сворачиваются в трубочку, когда я слышу как люди говорят: «Моя дочь хочет быть актрисой». Мне хочется сказать: «Не надо, не делайте этого!». Ведь это очень жестокая индустрия, и в ней вас может поджидать много разочарований. Многие люди советуют вам не принимать всё близко к сердцу и на свой счёт - мол, ничего личного. Но тут всё личное, особенно, когда тебя начинают судить за то, как ты выглядишь. И вам приходится пережить и вытерпеть эту сторону профессии».
Самой Блант удаётся сохранить психическое здоровье путём отказа от социальных сетей и сопротивления соблазну читать критические обзоры. «Я нахожусь в блаженном неведении по поводу того, что люди обо мне думают, хорошее ли, плохое ли».
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