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Дженнифер Кулидж объяснила, почему у неё нет детей

10 июня
2023 год

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10 июня 2023
Дженнифер Кулидж, переживающая последние два года карьерный ренессанс, включающий в себя престижные вечеринки, премии и фотосессии в глянце, в свежем интервью журналу «GQ» призналась, что слишком инфантильна для материнства. Уговоры друзей взять приёмного ребёнка не нашли отклика. «Я очень, очень незрелый человек. Думаю, что это меня и остановило от рождения детей. Потому что я сама как ребёнок. Может быть, будь у меня дети, я была бы вынуждена повзрослеть». Немаловажным фактором отсутствия собственной семьи, по мнению Дженнифер, является её привычка встречаться с очень напряжёнными мужчинами. «У меня никогда не было расслабленного парня, который был бы просто полон радости, понимаете? Кого-то, кто просто посмеивался бы над моими недостатками. Нет, я всегда выбирала совершенно других мужчин».

Дженнифер Кулидж объяснила, почему у неё нет детей

Несмотря на то, что у Дженнифер не было недостатка в мужском внимании - особенно после роли мамы Стиффлера в фильме «Американский пирог», спутника жизни актриса так и не встретила. Дженнифер никогда не была замужем и, кажется, не состояла в сколько-нибудь серьёзных и длительных отношениях. Актриса также рассказала, что делила жилплощадь с Эдди Кей Томасом, с которым она познакомилась на съёмках «Американского пирога» (персонаж Эдди Финч вступает в сексуальную связь с мамой Стиффлера). Дженнифер и Эдди жили в одном доме в Лос-Анджелесе, но их отношения носили исключительно дружеский характер. «Я не была любовью его жизни. У него водились подружки. Наши спальни разделял коридор».

Дженнифер Кулидж объяснила, почему у неё нет детей

Сейчас актриса ни с кем не встречается. Как обычно горько иронизируя над самой собой, Дженнифер говорит, что встречи с новыми людьми - единственное, что заставляет её хоть что-то делать. «Один из способов уговорить себя на очередную работу - представить, что из этого может вырасти роман. Ну или это возможность встретить компанию новых друзей. Классные вещи можно из этого извлечь».
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№ 1
Матвей Брикун   10.06.2023 - 13:32
Её личное дело иметь детей или нет, как и любого другого человека. Зато честно призналась, а не стала придумывать невероятные отмазки. читать далее>>
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Дженнифер Кулидж объяснила, почему у неё нет детей фотографии
Дженнифер Кулидж объяснила, почему у неё нет детей фотографии
Дженнифер Кулидж объяснила, почему у неё нет детей фотографии
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