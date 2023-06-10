«Двери открываются быстрее — это правда»: Александра Урсуляк о преимуществах родословной

Дочь режиссёра Сергея Урсуляка
и актрисы Галины Надирли Александра Урсуляк
к 40 годам состоялась как самостоятельная творческая единица. И ассоциируется со своими родителями меньше, чем, например, её партнёр по сериалу «Плейлист волонтера» Иван Янковский
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Путеводитель по актёрским династиям
Однако принадлежность к династии кинематографистов во многом действительно помогает - особенно на заре карьеры. В дальнейшем же постоянно приходится оправдывать доверие и авансы, о чём Александра рассказала в интервью изданию «Hello!»
«Мешать такие вещи могут только тебе самому изнутри, когда ты подозреваешь, что тебя могут расценивать не за твои качества, а как-то тебе приплюсовывать еще качества твоих родителей, родственников, звучание фамилии и так далее. Я думаю, что в действительности этого не существует. В действительности люди пытаются оценивать тебя по тому, что ты делаешь, кто ты есть в данный момент, пристально смотрят за тобой. Конечно, я думаю, что всё-таки какие-то яркие, звучные фамилии скорее помогают, чем наоборот. Потому что есть этот шлейф уже заработанного уважения кем-то другим. Двери открываются быстрее — это правда. Тут не нужно лукавить. Но всегда приходится оправдывать это доверие, доказывать, что ты в этом деле не случайно. Даже состоявшимся большим артистам каждую работу нужно начинать с нуля. И каждый раз, делая что-то новое, ты очень волнуешься»
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