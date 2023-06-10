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Тайм-аут: Том Холланд берёт годовой перерыв в работе

10 июня
2023 год

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10 июня 2023
9 июня на платформе Apple+ стартовал мини-сериал «Переполненная комната», снятый по мотивам истории Билли Миллигана - человека, в котором якобы уживались несколько личностей, что послужило причиной для его оправдания в нескольких преступлениях. Главную роль в сериале исполнил Том Холланд. И для него эта работа оказалась слишком тяжёлой. Ну или Apple просто уже не знают, как бы ещё распиарить свой сериал.

Тайм-аут: Том Холланд берёт годовой перерыв в работе

«Я согласился с тем, что пришло время рассказать историю о психическом здоровье, которому был нанесён вред из-за психической же травмы. Объяснить людям, какие сумасшедшие формы всё это может принимать и насколько наш разум всесилен. И что он может работать как во благо, так и во вред. И это очень во мне отозвалось», - рассказал актёр в интервью Extra TV.

К исследованию эмоций и опыта, с которым сам актёр никогда не сталкивался, прибавились ещё и обязанности продюсера. Которые включают в себя решение ежедневных проблем и вопросов и добавляют давления. «Мне понравилось постигать извилистый путь продюсирования, для меня тяжелый труд - не новость. И я всем этим наслаждался. Но шоу высосало из меня все силы. Был момент, когда я остро нуждался в перерыве и исчез, уехал в Мексику на неделю и просто залёг там на пляже. А вот теперь я беру перерыв на год - и это результат того, насколько сложным были съёмки этого сериала».
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Тайм-аут: Том Холланд берёт годовой перерыв в работе фотографии
Тайм-аут: Том Холланд берёт годовой перерыв в работе фотографии
Тайм-аут: Том Холланд берёт годовой перерыв в работе фотографии
Тайм-аут: Том Холланд берёт годовой перерыв в работе фотографии
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