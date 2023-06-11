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Выпускной для взрослых: Кристина Асмус, Стася Милославская и Тимур Родригез

11 июня
2023 год

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11 июня 2023
Онлайн-кинотеатр «Иви» провёл премьеру комедийно-криминального детектива «Райцентр» в формате выпускного вечера с дресс-кодом «дискотека 90-х». Тематика вечеринки соответствовала завязке сериала. На двадцатилетие окончания школы собираются бывшие одноклассники, однако во время празднования юбилея из пруда достают автомобиль, пролежавший на дне с памятного выпускного. Внутри машины – труп и необычный камень. Расследование втягивает всех собравшихся, и каждый из них узнает о себе и об остальных нечто шокирующее. Гостями премьеры, на один вечер вернувшимися в 90-е, стали актёры сериала Кристина Асмус, Дмитрий Чеботарёв, Иван Добронравов, Карина Разумовская, Даниил Киселёв и Екатерина Носик, а также Стася Милославская, Мила Ершова, Тимур Родригез, Алёна Бабенко, Светлана Камынина и другие.

Выпускной для взрослых: Кристина Асмус, Стася Милославская и Тимур Родригез
фото: Роман Евдокимов и Кристина Асмус

Выпускной для взрослых: Кристина Асмус, Стася Милославская и Тимур Родригез
фото: Дмитрий Чеботарёв и Лиза Климова

Выпускной для взрослых: Кристина Асмус, Стася Милославская и Тимур Родригез
фото: Иван и Анна Добронравовы

Выпускной для взрослых: Кристина Асмус, Стася Милославская и Тимур Родригез
фото: Екатерина Носик и Карина Разумовская

Выпускной для взрослых: Кристина Асмус, Стася Милославская и Тимур Родригез
фото: Даниил Киселёв

Выпускной для взрослых: Кристина Асмус, Стася Милославская и Тимур Родригез
фото: Артём Волобуев и Игорь Грабузов

Выпускной для взрослых: Кристина Асмус, Стася Милославская и Тимур Родригез
фото: Лариса Баранова

Выпускной для взрослых: Кристина Асмус, Стася Милославская и Тимур Родригез
фото: Стася Милославская

Выпускной для взрослых: Кристина Асмус, Стася Милославская и Тимур Родригез
фото: Алёна Бабенко

Выпускной для взрослых: Кристина Асмус, Стася Милославская и Тимур Родригез
фото: Екатерина Кабак

Выпускной для взрослых: Кристина Асмус, Стася Милославская и Тимур Родригез
фото: Мила Ершова

Выпускной для взрослых: Кристина Асмус, Стася Милославская и Тимур Родригез
фото: Светлана Камынина

Выпускной для взрослых: Кристина Асмус, Стася Милославская и Тимур Родригез
фото: Тимур Родригез

Выпускной для взрослых: Кристина Асмус, Стася Милославская и Тимур Родригез
фото: Софья Присс

Выпускной для взрослых: Кристина Асмус, Стася Милославская и Тимур Родригез
фото: Данила Чащин

Все серии «Райцентра» будут доступны в онлайн-кинотеатре «Иви» 23 июня.
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Выпускной для взрослых: Кристина Асмус, Стася Милославская и Тимур Родригез фотографии
Выпускной для взрослых: Кристина Асмус, Стася Милославская и Тимур Родригез фотографии
Выпускной для взрослых: Кристина Асмус, Стася Милославская и Тимур Родригез фотографии
Выпускной для взрослых: Кристина Асмус, Стася Милославская и Тимур Родригез фотографии
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