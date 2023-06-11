Выпускной для взрослых: Кристина Асмус, Стася Милославская и Тимур Родригез

Онлайн-кинотеатр «Иви»
провёл премьеру комедийно-криминального детектива «Райцентр»
в формате выпускного вечера с дресс-кодом «дискотека 90-х». Тематика вечеринки соответствовала завязке сериала. На двадцатилетие окончания школы собираются бывшие одноклассники, однако во время празднования юбилея из пруда достают автомобиль, пролежавший на дне с памятного выпускного. Внутри машины – труп и необычный камень. Расследование втягивает всех собравшихся, и каждый из них узнает о себе и об остальных нечто шокирующее. Гостями премьеры, на один вечер вернувшимися в 90-е, стали актёры сериала Кристина Асмус
, Дмитрий Чеботарёв
, Иван Добронравов
, Карина Разумовская
, Даниил Киселёв
и Екатерина Носик
, а также Стася Милославская
, Мила Ершова
, Тимур Родригез
, Алёна Бабенко
, Светлана Камынина
и другие.
фото: Роман Евдокимов и Кристина Асмус
фото: Дмитрий Чеботарёв и Лиза Климова
фото: Иван и Анна Добронравовы
фото: Екатерина Носик и Карина Разумовская
фото: Даниил Киселёв
фото: Артём Волобуев и Игорь Грабузов
фото: Лариса Баранова
фото: Стася Милославская
фото: Алёна Бабенко
фото: Екатерина Кабак
фото: Мила Ершова
фото: Светлана Камынина
фото: Тимур Родригез
фото: Софья Присс
Все серии «Райцентра» будут доступны в онлайн-кинотеатре «Иви» 23 июня. фото: Данила Чащин
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